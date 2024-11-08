Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Прокуратура Астаны взыскала с осужденных экс-чиновников свыше 500 млн тенге

Опубликовано:

Женщина пересчитывает деньги
Женщина с деньгами. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Прокуратурой Астаны с ранее осужденных экс-сотрудников госорганов, которые причинили ущерб государству, взыскано свыше 500 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Астаны, вступившим в силу приговором районного суда столицы от 19 августа 2022 года бывшие сотрудники уполномоченных органов в области ветконтроля и надзора осуждены за незаконные действия в сфере госзакупок.

"Преступными действиями указанных лиц государству причинен ущерб в размере более 526 млн тенге. Прокуратурой столицы в судебном порядке инициирован гражданский иск по возврату необоснованно расходованных бюджетных средств. Решением суда иск прокурора города удовлетворен и с ответчиков взыскана сумма причиненного ущерба в полном объеме", - говорится в сообщении прокуратуры в Telegram-канале.

Данный судебный акт вступил в законную силу.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2184813-prokuratura-astany-vzyskala-s-osuzhdennyh-eks-chinovnikov-svyshe-500-mln-tenge/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie