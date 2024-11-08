Прокуратура Астаны взыскала с осужденных экс-чиновников свыше 500 млн тенге

Прокуратурой Астаны с ранее осужденных экс-сотрудников госорганов, которые причинили ущерб государству, взыскано свыше 500 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Астаны, вступившим в силу приговором районного суда столицы от 19 августа 2022 года бывшие сотрудники уполномоченных органов в области ветконтроля и надзора осуждены за незаконные действия в сфере госзакупок.

"Преступными действиями указанных лиц государству причинен ущерб в размере более 526 млн тенге. Прокуратурой столицы в судебном порядке инициирован гражданский иск по возврату необоснованно расходованных бюджетных средств. Решением суда иск прокурора города удовлетворен и с ответчиков взыскана сумма причиненного ущерба в полном объеме", - говорится в сообщении прокуратуры в Telegram-канале.

Данный судебный акт вступил в законную силу.