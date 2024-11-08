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Лишение свободы на 12 лет: подросткам отменили оправдательный приговор по делу об убийстве в СКО

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Парень в наручниках
Подросток в наручниках. Иллюстративное фото: Aleksandr Potashev / Getty Images

В СКО отменили оправдательный приговор подросткам по делу об убийстве, разбое и краже. Присяжные заседатели теперь вынесли обвинительный вердикт, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается на официальном сайте суда, 7 ноября специализированный межрайонный суд по уголовным делам Северо-Казахстанской области с участием коллегии присяжных заседателей рассмотрел уголовное дело в отношении обвиняемых в совершении разбойного нападения (п.4 ч.3 ст.192 УК), убийстве, сопряженного с разбоем (пп.7, 8 ч.2 ст.99 УК). В отношении одного из подсудимых - также в совершении краж чужого имущества (пп.1, 2, 3 ч.3 ст.188 УК).

Ранее судебной коллегией по уголовным делам Северо-Казахстанского областного суда оправдательный приговор, постановленный с участием присяжных заседателей, был отменен с направлением уголовного дела на новое судебное рассмотрение в ином составе суда.

"21 декабря 2023 года подсудимые, находясь в селе Медвежка района имени Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области, действуя по предварительному сговору, с целью хищения денежных средств, проникли во двор дома, где в ходе разбойного нападения его убили человека", - установил суд.

В последующем, по версии обвинения, они завладели деньгами убитого на сумму 150 тыс. тенге.

"В феврале 2023 года один из подсудимых, находясь в доме своей бабушки, совершил кражу ее денежных средств на сумму 2 млн тенге. В марте 2024 года он же, находясь в доме своего друга, украл его денежные средства на сумму 69 тыс. тенге", - отметили в суде.

Прокурор, поддержав обвинение, просил назначить подсудимым окончательное наказание по совокупности преступлений в виде 12 лет лишения свободы. Подсудимые и их защитники просили вынести оправдательный вердикт

Суд с участием присяжных заседателей вынес обвинительный вердикт: их признали виновными в совершении инкриминируемых им преступлениях.

Суд с участием коллегии присяжных заседателей в качестве обстоятельства, смягчающего ответственность и наказание подсудимых, признал несовершеннолетний возраст подсудимых на момент совершения преступлений.

В обвинительном акте отягчающих обстоятельств не указано и судом не установлено.

"Согласно ч.7 ст.81 УК лишение свободы несовершеннолетним может быть назначено на срок не свыше 10 лет, а за убийство при отягчающих обстоятельствах либо по совокупности уголовных правонарушений, одним из которых является убийство при отягчающих обстоятельствах, - 12 лет", - пояснили в суде.

Путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно каждому подсудимому назначили наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Напомним, ранее в Северо-Казахстанской области присяжные вынесли оправдательный вердикт в отношении двух подростков, обвиняемых в совершении разбоя и убийства. Тогда подсудимых оправдали за недоказанностью их вины.

Также в Северо-Казахстанской области в апелляционной инстанции отменили оправдательный приговор, вынесенный присяжными по делу блогеров, обвиняемых в вымогательстве денег у директора ТОО.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2184780-lishenie-svobody-na-12-let-podrostkam-otmenili-opravdatelnyy-prigovor-po-delu-ob-ubiystve-v-sko/

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