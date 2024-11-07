"Завладели 105 млн тенге": жителям ВКО ужесточили наказание за обман пенсионеров

В Восточно-Казахстанской области ужесточили наказание двум гражданам, участвовавшим в обмане пенсионеров и завладевшим 105 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на .

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, судебной коллегией по уголовным делам Восточно-Казахстанской области пересмотрено уголовное дело в отношении двух граждан.

"Один из осужденных в надежде на легкое обогащение через мобильное приложение Telegram нашел чат, участники которого сообщили ему, что они, представляясь сотрудниками банков, похищают денежные средства казахстанцев и предложив ему вознаграждение за участие в преступной схеме", - установил суд.

При этом собеседники в мессенджере не скрывали, что являются гражданами другой страны. Мужчина, в свою очередь, привлек к незаконным делам своего знакомого - второго осужденного.

По данным суда, получив необходимые реквизиты, они через банкоматы различных банков 2-го уровня на территории Усть-Каменогорска обналичивали похищенные у потерпевших денежные средства. При этом осужденные оставляли себе 10% (по 5% каждому), а остальную сумму переводили через мобильное приложение на счета, представленные иностранцами.

"Мужчины завладели денежными средствами 24 жителей Казахстана на общую сумму 105 844 199 тенге. Кроме того, один из осужденных, являясь наркозависимым лицом, незаконно приобрел психотропное вещество в особо крупном размере" , - уточнили в суде.

Другой осужденный не отрицал, что знал схему и способ получения денег со слов своего товарища. Также вина мужчин подтверждалась протоколами выемок, видеозаписями с банкоматов, на которых зафиксированы факты снятия денег фигурантами, перепиской участников преступления, заключениями экспертиз.

Суд первой инстанции назначил виновным наказание в виде пяти лет лишения свободы и удовлетворил заявленные гражданские иски.

В апелляционном порядке дело рассмотрели по ходатайству прокурора и жалобе потерпевшей.

"Апелляционный суд, исходя из тяжести совершенного преступления и невозмещенного ущерба, а также учитывая, что жертвами стали социально уязвимые граждане (в возрасте от 60 до 70 лет), изменил размер назначенного наказания", - объяснили в суде.

В итоге одному из подсудимых назначили по совокупности преступлений семь лет лишения свободы, второму - шесть лет лишения свободы. В остальной части приговор оставлен без изменений. Он уже вступил в законную силу.

Ранее стало известно, что под воздействием манипуляций и угроз злоумышленников 64-летняя жительница Алматы перевела свои деньги на чужие счета. В результате она потеряла все свои накопления - около 100 тыс. долларов.

А 73-летний пенсионер из Акмолинской области потерял 10 млн тенге, хотя банковская карта находилась при нем. Дело в том, что малознакомый мужчина брал у пострадавшего телефон, чтобы проверить его якобы на вирусы, но по факту совершил денежные переводы.