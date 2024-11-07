Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Гражданскую активистку оправдали в Акмолинской области

Опубликовано:

Женщина стоит спиной
Женщина. Иллюстративное фото: Anna Efetova / Getty Images

В Акмолинской области оправдали активистку, защищавшую интересы пенсионера. Ранее ей назначили штраф, который теперь отменили, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, дело об административном правонарушении по обвинению в повреждении камеры видеонаблюдения, установленного в подъезде дома, и причинении материального ущерба (ч.1 ст.147-1 КоАП) рассмотрела коллегия областного суда.

Судом первой инстанции женщина была признана виновной и привлечена к административной ответственности с наложением штрафа. Но коллегия отменила это постановление суда.

Как выяснилось, к руководителю филиала общественного объединения обратился пенсионер и сообщил, что нарушены его права, а именно в подъезде установлена видеокамера с объективом, направленным на его дверь.

"Решение об установке видеокамеры было принято на собрании жильцов без учета мнения и согласия мужчины, средств на установку он не давал", - уточнили в суде.

Казахстанка, прибыв к пожилому мужчине по обращению, вызвала полицейских. Было написано заявление для принятия мер.

"Поскольку пенсионер переживал и боялся за себя, активистка до принятия мер сотрудниками полиции самостоятельно изменила ракурс камеры, повернув его в другую сторону", - пояснили в суде.

Коллегия исследовала представленную суду видеозапись, на котором видна дверь квартиры, а также как женщина поворачивает камеру. На видео камера после разворота продолжает работать в прежнем режиме и в том же качестве.

"В настоящее время видеокамера функционирует. Таким образом, доводы об умышленном повреждении камеры необоснованны", - заключил суд.

Постановлением коллегии производство по делу прекращено за отсутствием в действиях активистки состава правонарушения.

Отметим, что по ч.1 ст.147-1 КоАП РК умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если это действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, влечет штраф в размере 50 МРП (184 600 тенге) либо административный арест на срок от 5 до 20 суток.

Ранее в Атырауской области председателя общественного объединения признали виновным в клевете после публикации поста и видеозаписи в Facebook об акиме Кызылкогинского района. Ему назначили крупный штраф.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2184488-grazhdanskuyu-aktivistku-opravdali-v-akmolinskoy-oblasti/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie