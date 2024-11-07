Гражданскую активистку оправдали в Акмолинской области

В Акмолинской области оправдали активистку, защищавшую интересы пенсионера. Ранее ей назначили штраф, который теперь отменили, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, дело об административном правонарушении по обвинению в повреждении камеры видеонаблюдения, установленного в подъезде дома, и причинении материального ущерба (ч.1 ст.147-1 КоАП) рассмотрела коллегия областного суда.

Судом первой инстанции женщина была признана виновной и привлечена к административной ответственности с наложением штрафа. Но коллегия отменила это постановление суда.

Как выяснилось, к руководителю филиала общественного объединения обратился пенсионер и сообщил, что нарушены его права, а именно в подъезде установлена видеокамера с объективом, направленным на его дверь.

"Решение об установке видеокамеры было принято на собрании жильцов без учета мнения и согласия мужчины, средств на установку он не давал", - уточнили в суде.

Казахстанка, прибыв к пожилому мужчине по обращению, вызвала полицейских. Было написано заявление для принятия мер.

"Поскольку пенсионер переживал и боялся за себя, активистка до принятия мер сотрудниками полиции самостоятельно изменила ракурс камеры, повернув его в другую сторону", - пояснили в суде.

Коллегия исследовала представленную суду видеозапись, на котором видна дверь квартиры, а также как женщина поворачивает камеру. На видео камера после разворота продолжает работать в прежнем режиме и в том же качестве.

"В настоящее время видеокамера функционирует. Таким образом, доводы об умышленном повреждении камеры необоснованны", - заключил суд.

Постановлением коллегии производство по делу прекращено за отсутствием в действиях активистки состава правонарушения.

Отметим, что по ч.1 ст.147-1 КоАП РК умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если это действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, влечет штраф в размере 50 МРП (184 600 тенге) либо административный арест на срок от 5 до 20 суток.

Ранее в Атырауской области председателя общественного объединения признали виновным в клевете после публикации поста и видеозаписи в Facebook об акиме Кызылкогинского района. Ему назначили крупный штраф.