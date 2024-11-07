КНБ "накрыл" подпольную лабораторию в Алматинской области
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КНБ заявил о ликвидации подпольной нарколаборатории в Алматинской области. Один казахстанец был задержан и взят под стражу, передает NUR.KZ со ссылкой на КНБ РК.
Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, в октябре департаментом КНБ по Алматинской области при координации органов прокуратуры пресечена деятельность подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков.
"В момент изготовления наркотических средств задержан и с санкции суда взят под стражу гражданин Казахстана", - отметили в КНБ.
Изъято порядка 5 кг готового и 350 литров жидкого психотропного вещества альфа-PVP, а также 800 литров прекурсоров и лабораторное оборудование для изготовления наркотиков.
Проводится досудебное расследование по ч.3 ст.297 УК РК. Иная информация в соответствии с ч.1 ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.
Отметим, что по ч.3 ст.297 УК РК незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, совершенные:
1) группой лиц по предварительному сговору;
2) неоднократно;
3) в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере;
4) должностным лицом с использованием служебного положения;
5) посредством использования электронных информационных ресурсов;
6) в общественном месте, -
наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2184287-knb-nakryl-podpolnuyu-laboratoriyu-v-almatinskoy-oblasti/