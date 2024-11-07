Полиция Алматы показала задержание водителей авто с тонированными стеклами (видео)

В 2024 году в Алматы были задержаны водители 10844 автомашин с тонированными стеклами, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД. На водителей был наложен штраф.

По данным информационного портала МВД Polisia.kz, с начала года были задержаны 10844 автомашин с тонированными стеклами. В отношении водителей, незаконно использовавших запрещающую пленку, были составлены административные протоколы.

"Даже незначительное отклонение от требований законодательства в части обеспечения безопасности дорожного движения может привести к происшествиям с необратимыми последствиями.

С целью выявления нерадивых участников дорожного движения, полицией на постоянной основе проводятся локальные рейды и точечные отработки. Особое внимание уделяется пресечению фактов грубого нарушения ПДД, в том числе выявлению транспортных средств с затемненными стеклами. Нарушитель обязан незамедлительно устранить правонарушение, в отношении него составляется протокол", - сказал заместитель начальника управления местной полицейской службы ДП города Алматы Тимур Ногайбаев.

В прошлом месяце полиция Алматы также показала процесс задержания водителей машин с тонированными стеклами. Тогда только за один день было растонировано более 50 автомобилей.

Ранее экс-замминистра МВД Марат Кожаев сообщил, что в Казахстане рассматривается вопрос о снятии запрета на тонировку передних стекол в автомобилях.

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Согласно п. 33 главы 7 ПДД РК "Перечня неисправностей и условий, создающих угрозу безопасности дорожного движения и окружающей среде, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств", запрещена эксплуатация транспортных средств, в которых тем или иным способом ограничена обзорность для водителя.

К таким запретам относится и нанесение или наклеивание на стекло автомобиля любых пленок, то есть тонирование.

Административная ответственность за тонировку стекла с показателями светопропускаемости или цветопередачи, которые не отвечают требованиям технических регламентов и стандартов, предусмотрена КоАП РК. Согласно п. 5 ст. 590 КоАП РК, за управление транспортными средствами, эксплуатация которых запрещена, грозит штраф 5 МРП (18 460 тенге в 2024 году).