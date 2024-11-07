Госзакупки на 2,6 млрд тенге: замакима Жезказгана привлекли к ответственности

В Жезказгане заместитель акима привлечен к ответственности. Отменено 6 конкурсов по госзакупкам на сумму более 2,6 млрд тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру области Ұлытау.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, прокуратурой города Жезказган на постоянной основе проводится мониторинг соблюдения государственными органами норм законодательства в сфере государственных закупок.

По данным прокуратуры, вразрез требованиям действующего законодательства местными исполнительными органами устанавливались квалификационные требования, ограничивающие и усложняющие участие потенциальных поставщиков в государственных закупках.

"По акту надзора прокуратуры города отменено 6 конкурсов общей стоимостью более 2,6 млрд тенге. На 15 должностных лиц наложены административные штрафы в размере 904 540 тенге", - говорится в сообщении надзорного органа.

В прокуратуре отметили, что в итоге удалось обеспечить предоставление всем участникам госзакупок равных возможностей, предусмотренных законодательством.

Кроме того, за ненадлежащее рассмотрение внесенного представления по вышеуказанным нарушениям заместитель акима города, руководитель отдела ЖКХ и другие должностные лица привлечены к административной ответственности.

Ранее применение экологического законодательства проанализировали сотрудники специализированной природоохранной прокуратуры в области Ұлытау. В итоге 15 должностных лиц привлекли к административной ответственности.

Помимо этого, в Актау чиновника привлекли к административной ответственности в виде штрафа за медлительность, а именно - за несвоевременное рассмотрение акта прокуратуры.

В начале года акима Жезказгана и заместителей главы области Ұлытау привлекли к ответственности за невыполнение требований прокурора.