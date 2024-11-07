Главу фонда Казахстанского общества глухих подозревают в мошенничестве на 115 млн тенге
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Руководителя корпоративного фонда "Шығыс" Казахстанского общества глухих подозревают в мошенничестве на 115 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на Антикор.
Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, расследование ведется Антикоррупционной службой по Восточно-Казахстанской области.
"Она подозревается в завладении бюджетными средствами в сумме 115 млн тенге путем перечисления на свой карточный счет под видом оказанных инвалидам услуг сурдоперевода специалистами жестового языка. Расследование продолжается", - пояснили в Антикоре.
Ранее главе благотворительного фонда "More life", обвиненной в присвоении средств, собранных на лечение тяжелобольных детей, вынесли приговор. Ее лишили свободы на 6,5 лет, а также обязал выплатить потерпевшим материальный ущерб на общую сумму более 40 млн тенге.
А в области Жетісу выявили факты хищения бюджетных средств, в которых подозревают бухгалтеров отдела образования. Ущерб составил 34 млн тенге. Уголовное дело о мошенничестве направили в суд.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2184230-glavu-fonda-kazahstanskogo-obshchestva-gluhih-podozrevayut-v-moshennichestve-na-115-mln-tenge/