Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Главу фонда Казахстанского общества глухих подозревают в мошенничестве на 115 млн тенге

Опубликовано:

Жестовый язык
Сурдопереводчик. Иллюстративное фото: lawcain / Getty Images

Руководителя корпоративного фонда "Шығыс" Казахстанского общества глухих подозревают в мошенничестве на 115 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на Антикор.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, расследование ведется Антикоррупционной службой по Восточно-Казахстанской области.

"Она подозревается в завладении бюджетными средствами в сумме 115 млн тенге путем перечисления на свой карточный счет под видом оказанных инвалидам услуг сурдоперевода специалистами жестового языка. Расследование продолжается", - пояснили в Антикоре.

Ранее главе благотворительного фонда "More life", обвиненной в присвоении средств, собранных на лечение тяжелобольных детей, вынесли приговор. Ее лишили свободы на 6,5 лет, а также обязал выплатить потерпевшим материальный ущерб на общую сумму более 40 млн тенге.

А в области Жетісу выявили факты хищения бюджетных средств, в которых подозревают бухгалтеров отдела образования. Ущерб составил 34 млн тенге. Уголовное дело о мошенничестве направили в суд.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2184230-glavu-fonda-kazahstanskogo-obshchestva-gluhih-podozrevayut-v-moshennichestve-na-115-mln-tenge/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie