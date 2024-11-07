Главу фонда Казахстанского общества глухих подозревают в мошенничестве на 115 млн тенге

Руководителя корпоративного фонда "Шығыс" Казахстанского общества глухих подозревают в мошенничестве на 115 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на Антикор.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, расследование ведется Антикоррупционной службой по Восточно-Казахстанской области.

"Она подозревается в завладении бюджетными средствами в сумме 115 млн тенге путем перечисления на свой карточный счет под видом оказанных инвалидам услуг сурдоперевода специалистами жестового языка. Расследование продолжается", - пояснили в Антикоре.

Ранее главе благотворительного фонда "More life", обвиненной в присвоении средств, собранных на лечение тяжелобольных детей, вынесли приговор. Ее лишили свободы на 6,5 лет, а также обязал выплатить потерпевшим материальный ущерб на общую сумму более 40 млн тенге.

А в области Жетісу выявили факты хищения бюджетных средств, в которых подозревают бухгалтеров отдела образования. Ущерб составил 34 млн тенге. Уголовное дело о мошенничестве направили в суд.