Павлодарцы стали чаще жаловаться на продавцов

В Павлодарской области увеличилось количество жалоб местных жителей на продавцов, что привело к проведению 169 внеплановых проверок с начала года, передает Pavlodarnews.kz.

Сотрудники областного департамента торговли и защиты прав потребителей рассмотрели 1304 жалобы от жителей региона. В прошлом году их было в полтора раза меньше.

"Рост числа обращений связан с повышением культуры потребителей в сфере защиты своих прав. Еще одна причина - большая разъяснительная работа госоргана", - уверена заместитель руководителя областного департамента торговли и защиты прав потребителей Нурсулу Аубакирова.

Чаще всего в регионе нарушают права потребителей в розничной и электронной торговле, а также в сфере бытовых услуг.

"Из 169 проверок 112 - в сфере торговли, большая их часть по статье 204-4 КоАП за превышение торговой надбавки на социально значимые продукты питания. В основном нарушители - субъекты малого предпринимательства городов региона. Они завышали цены от двух до 300 тенге", - сообщила Нурсулу Аубакирова.

Отмечается, что специалисты помогли вернуть в кошельки павлодарских покупателей более 50 млн тенге. Продавцы получили штрафы до 300 МРП (1 107 600 тенге).

Шестерых предпринимателей наказали за продажу товара без указания стоимости или за превышение указанной на ценнике цены.

Ранее стало известно, что павлодарец решил купить овсяные хлопья, но на кассе товар оказался вдвое дороже, чем было указано на ценнике. В итоге торговую сеть оштрафовали на 370 тыс. тенге.

Помимо этого, в Павлодаре предприниматель, который продавал продукты питания, добавил 2% наценки к общей сумме покупки при приеме оплаты через QR-код. После жалобы покупательницы в магазине провели внеплановую проверку.