Костанаец не признал вину за убийство возле караоке-бара, но получил большой срок

В Костанае суд вынес приговор мужчине, обвиняемому в убийстве в ходе конфликта у караоке-бара. Подсудимому назначили 11 лет лишения свободы, передает NUR.KZ со ссылкой на суд региона.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело в отношении жителя Костаная по обвинению в убийстве человека (ч.1 ст.99 УК) рассмотрел специализированный межрайонный суд по уголовным делам по Костанайской области.

Выяснилось, что в ночь с 7 на 8 ноября 2023 года подсудимый отдыхал со своими знакомыми в караоке-баре "Ambar". В какой-то момент между ним и другим посетителем бара возник словесный конфликт, который получил продолжение на улице.

"Находясь перед входом в бар, в ходе продолжения конфликта подсудимый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, нанес один удар ножом потерпевшему, в результате чего последний скончался на месте преступления в короткий промежуток времени", - установил суд.

Подсудимый в суде вину свою по предъявленному обвинению не признал и просил его оправдать. А потерпевшая сторона просила строго наказать обвиняемого.

Вина подсудимого была доказана показаниями свидетелей и экспертов, а также материалами уголовного дела.

Обстоятельств, смягчающих уголовную ответственность и наказание подсудимого, суд не установил. Отягчающим обстоятельством признали совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения.

С учетом личности подсудимого, характера и степени общественной опасности совершенного деяния, всех обстоятельств дела суд назначил наказание в виде 11 лет лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Кроме того, суд взыскал с подсудимого в пользу потерпевшей стороны 6 600 000 тенге в счет компенсации морального вреда и возмещения материального ущерба.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.

Отметим, что по ч.1 ст.99 УК РК убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

Напомним, 7 ноября 2023 года в одном из баров Костаная произошло убийство. От ножевого ранения скончался 22-летний парень. На скамье подсудимых оказался 19-летний обвиняемый.