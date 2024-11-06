Сотрудникам ДУИС вынесли приговор за хищения в ВКО
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В Усть-Каменогорске осуждены сотрудники областного департамента уголовно-исполнительной системы - майор и лейтенант юстиции, передает NUR.KZ со ссылкой на Антикор.
Как сообщается в официальном Teltgram-канале Антикоррупционной службы, приговор огласил суд города Усть-Каменогорск.
"Экс-заместитель начальника Учреждения №17 и старший инспектор признаны виновными в хищении 5,8 млн тенге путем предоставления в жилищную комиссию заведомо ложных сведений об отсутствии недвижимости", - отметили в Антикоре.
Им назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года 6 месяцев с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в квазигосударственном секторе.
Осужденные лишены специальных званий майор и лейтенант юстиции.
Приговор в законную силу вступил.
Ранее в Усть-Каменогорске сотрудника ДУИС привлекли к ответственности за злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее причинение существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства.
А Комитет Национальной безопасности сообщил о задержании трех сотрудников ДУИС в Алматы. Их поместили под стражу. Должностные лица подозреваются в злоупотреблении должностными полномочиями, превышении власти и получении взятки.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2183583-sotrudnikam-duis-vynesli-prigovor-v-vko/