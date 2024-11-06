Сотрудникам ДУИС вынесли приговор за хищения в ВКО

В Усть-Каменогорске осуждены сотрудники областного департамента уголовно-исполнительной системы - майор и лейтенант юстиции, передает NUR.KZ со ссылкой на Антикор.

Как сообщается в официальном Teltgram-канале Антикоррупционной службы, приговор огласил суд города Усть-Каменогорск.

"Экс-заместитель начальника Учреждения №17 и старший инспектор признаны виновными в хищении 5,8 млн тенге путем предоставления в жилищную комиссию заведомо ложных сведений об отсутствии недвижимости", - отметили в Антикоре.

Им назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года 6 месяцев с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в квазигосударственном секторе.

Осужденные лишены специальных званий майор и лейтенант юстиции.

Приговор в законную силу вступил.

Ранее в Усть-Каменогорске сотрудника ДУИС привлекли к ответственности за злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее причинение существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства.

А Комитет Национальной безопасности сообщил о задержании трех сотрудников ДУИС в Алматы. Их поместили под стражу. Должностные лица подозреваются в злоупотреблении должностными полномочиями, превышении власти и получении взятки.