Житель области Абай с неоплаченными штрафами остался без авто

В области Абай полиция задержала водителя автомобиля с 50 неоплаченными штрафами на сумму более 1,5 млн тенге. Машину у нарушителя забрали до уплаты долга, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, в ходе патрулирования сотрудники полиции выявили транспортное средство с многочисленными неоплаченными штрафами за нарушения ПДД, зафиксированные комплексом "Сергек".

Владелец автомобиля Toyota накопил 50 штрафов на общую сумму 1 млн 583 тыс. тенге.

"В результате рейдовых мероприятий был задержан 30-летний житель областного центра. Автомобиль нарушителя помещен на специализированную стоянку до полного погашения задолженностей", - уточнили в МВД.

В полиции призвали граждан к соблюдению законодательства и напомнили о важности неукоснительного выполнения правил дорожного движения для безопасности всех участников движения.

Ранее в Алматы владелец автомобиля Mercedes-Benz с иностранным учетом не оплатил штрафы на общую сумму свыше 7 млн тенге. В подобных случаях транспортное средство нарушителя помещается на специализированную штрафную стоянку.

А в Караганде стражи порядка задержали водителя с крупным долгом по штрафам. 40-летний гражданин соседнего государства за короткий период пребывания в Казахстане успел получить штрафы на сумму около 5 млн тенге.