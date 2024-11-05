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Житель области Абай с неоплаченными штрафами остался без авто

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Задержанный автомобиль
Задержанный автомобиль. Фото: polisia.kz

В области Абай полиция задержала водителя автомобиля с 50 неоплаченными штрафами на сумму более 1,5 млн тенге. Машину у нарушителя забрали до уплаты долга, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, в ходе патрулирования сотрудники полиции выявили транспортное средство с многочисленными неоплаченными штрафами за нарушения ПДД, зафиксированные комплексом "Сергек".

Владелец автомобиля Toyota накопил 50 штрафов на общую сумму 1 млн 583 тыс. тенге.

"В результате рейдовых мероприятий был задержан 30-летний житель областного центра. Автомобиль нарушителя помещен на специализированную стоянку до полного погашения задолженностей", - уточнили в МВД.

В полиции призвали граждан к соблюдению законодательства и напомнили о важности неукоснительного выполнения правил дорожного движения для безопасности всех участников движения.

Ранее в Алматы владелец автомобиля Mercedes-Benz с иностранным учетом не оплатил штрафы на общую сумму свыше 7 млн тенге. В подобных случаях транспортное средство нарушителя помещается на специализированную штрафную стоянку.

А в Караганде стражи порядка задержали водителя с крупным долгом по штрафам. 40-летний гражданин соседнего государства за короткий период пребывания в Казахстане успел получить штрафы на сумму около 5 млн тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2183357-zhitel-oblasti-abay-s-neoplachennymi-shtrafami-ostalsya-bez-avto/

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