Мужчина избежал тюремного заключения за наезд на полицейских в Костанайской области

В Костанайской области вынесли приговор жителю Карабалыкского района, которого признали виновным в наезде на полицейских на автомобиле, передает NUR.KZ со ссылкой на .

Как сообщается на официальном сайте суда, дело о применение насилия, не опасного для жизни, в отношении двух представителей власти, в связи с выполнением ими своих служебных обязанностей (п.1 ч.4 ст.380 УК), рассмотрели в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Костанайской области.

"Подсудимый, препятствуя требованиям сотрудников патрульной полиции, исполнявших свои служебные обязанности по охране общественного порядка и дорожного движения, на своем автомобиле намеренно совершил наезд на двух сотрудников, причинив последним телесные повреждения", - установили присяжные заседатели.

Прокурор просил назначить подсудимому наказание в виде 6 лет лишения свободы. Подсудимый в суде вину не признал.

Суд признал в качестве смягчающих обстоятельств преклонный возраст обвиняемого и его состояние здоровья. Обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность, не установили.

В итоге подсудимому назначили наказание в виде 4 лет ограничения свободы с установлением пробационного контроля на весь этот срок.

"Мера пресечения в виде содержания под стражей была заменена на более мягкую меру, и осужденный был освобожден из-под стражи в зале суда", - отметили в суде.

Кроме того, суд взыскал с осужденного компенсацию морального вреда в пользу каждого потерпевшего в размере 500 тыс. тенге. Приговор пока не вступил в законную силу.

Напомним, 24 апреля в поселке Карабалык Костанайской области 64-летний сельчанин с нарушениями ПДД припарковал автомобиль возле местного отдела полиции. К нему вышли двое полицейских и сделали замечание. Не подчинившись их законным требованиям, мужчина попытался скрыться с места, наехав на сотрудников.

Ранее жителя Восточно-Казахстанской области приговорили к 6 годам лишения свободы за нападение на полицейского с палкой. Участковому был причинен средний вред здоровью: он получил три удара по спине и один - по голове.