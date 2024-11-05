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Поощрение в 111 млн тенге: дело экс-руководителя Комитета по делам спорта рассмотрела апелляция

Опубликовано:

Самат Ергалиев
Самат Ергалиев. Фото: primeminister.kz

Апелляционный суд оставил без изменений приговор в отношении экс-руководителя Комитета по делам спорта и физической культуры, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу судов Астаны.

В Telegram-канале пресс-службы судов Астаны рассказали подробности дела экс-руководителя Комитета по делам спорта и физической культуры Самата Ергалиева. Его обвиняли в том, что он злоупотреблял своими должностными полномочиями.

"В период с ноября по декабрь 2019 года, используя незаконно свои должностные полномочия, вопреки службе и в целях извлечения выгод и преимуществ для других лиц, назначил на должность старшего тренера по сурдлимпийским видами спорта и командировал А. для участия в ХIХ зимних Сурдлимпийских играх.

Также способствовал получению денежного поощрения в сумме свыше 111 млн тенге", - рассказали в суде.

Сообщается, что 16 сентября текущего года Ергалиев был признан виновным. Он не согласился с судебным актом первой инстанции и с адвокатами обжаловал его. Но коллегия с видом и размером наказания согласилась.

"Коллегия согласилась с выводами суда о доказанности вины осужденного, поскольку она доказана показаниями свидетелей, в том числе шахматистов и тренеров, которые подтвердили, что А. не знают, он их не тренировал, на шахматных играх его не видели. В ходе следствия А. возвратил сумму денежного поощрения.

Несмотря на возмещение ущерба, приговором суда Ергалиев С. признан виновным по ст.361 ч.4 п.3 УК. Он осужден к 3 годам 6 месяцам лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе и субъектах квазигосударственного сектора", - сказано в сообщении.

Приговор вступил в законную силу.

Отметим, что Самат Ергалиев был назначен на должность председателя Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК 15 ноября 2021 года. За несколько дней до этого данный пост покинул Серик Сапиев.

На сайте правительства РК писали, что Ергалиев начал трудовую деятельность начал в 2004 году в должности менеджера по снабжению в частной компании.

В 2012-2018 гг. он занимал различные должности в РГКП "Дирекция штатных национальных команд и спортивного резерва".

С 2018 года по 2020 он был директором РГКП "Дирекция по развитию спорта". А с апреля по ноябрь 2020 года был временно исполняющим обязанности руководителя столичного управления физической культуры и спорта, а после был руководителем данного учреждения.

Должность руководителя Комитета по делам спорта и физической культуры он покинул в феврале 2023 года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2183256-premiya-v-111-mln-tenge-delo-eks-rukovoditelya-komiteta-po-delam-sporta-rassmotrela-apellyaciya/

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