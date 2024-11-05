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Замдиректора "Алматы Генплан" осудили за мошенничество

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Мужчина за решеткой в камере
Мужчина за решеткой. Иллюстративное фото: Darrin Klimek/Getty Images

В Алматы заместитель генерального директора ТОО "Алматы Генплан" решением суда приговорен к лишению свободы за мошенничество, передает NUR.KZ со ссылкой на Антикор.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Агентства по противодействию коррупции РК, судом Медеуского района Алматы осужден заместитель генерального директора ТОО "Алматы Генплан".

Он признан виновным в мошенничестве и подстрекательстве местного предпринимателя к даче взятки должностным лицам городского управления земельных отношений в сумме 9,6 млн тенге за изменение целевого назначения земельного участка.

Приговором суда ему назначено 3 года 6 месяцев лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора.

Приговор суда не вступил в законную силу.

"Вместе с тем, в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса, каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда", - подчеркивает ведомство.

Напомним, в мае прошлого года правительство утвердило новый генеральный план Алматы до 2040 года. Основные его цели - это создание комфортной городской среды и повышение качества жизни во всех районах города.

В феврале этого года мы писали, что эксперты раскритиковали старый генплан Алматы, а также высказали свое мнение о новых проектах детальной планировки, принятых акиматом города. В частности, замакима Алматы на презентации проекта сообщал, что город возвращается к малоэтажной застройке.

Отметим, еще в 2022 году президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на неудобную планировку зданий и дорог и так называемую точечную застройку в Алматы. Во время встречи с общественностью в Алматы он заявил, что город нельзя превращать в каменные джунгли.

Добавим, вчера акимат Алматы обновил список ЖК, в которых не рекомендуется покупать квартиры. На сегодня список состоит из 36 жилых комплексов, не имеющих полного пакета разрешительных документов на строительство, а также возводимых с отклонениями от проекта и прочими нарушениями.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2183082-zamdirektora-almaty-genplan-osudili-za-moshennichestvo/

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