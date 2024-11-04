Двух мужчин задержали при попытке украсть ограждения с могил в Жамбылской области (видео)
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Двое мужчин были задержаны при попытке кражи металлических ограждений на кладбище - предполагается, что они совершали подобные преступления ранее, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.
Задержание произошло 26 октября в районе Т. Рыскулова.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям УК РК "Покушение на преступление" и "Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору".
Стражи порядка задержали 33-летнего жителя Жамбылского района и 34-летнего жителя Байзакского района.
Полицейские подчеркнули, что в ходе следствия была установлена причастность подозреваемых к краже ограждений с могил в Таласском районе.
В настоящее время выясняется их причастность к другим аналогичным преступлениям. Досудебное расследование продолжается.
Согласно части 2 статьи 188 УК РК, кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная группой лиц по предварительному сговору, наказывается штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2182844-dvuh-muzhchin-zaderzhali-pri-popytke-ukrast-ograzhdeniya-s-mogil-v-zhambylskoy-oblasti-video/