Двух мужчин задержали при попытке украсть ограждения с могил в Жамбылской области (видео)

Двое мужчин были задержаны при попытке кражи металлических ограждений на кладбище - предполагается, что они совершали подобные преступления ранее, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Задержание произошло 26 октября в районе Т. Рыскулова.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям УК РК "Покушение на преступление" и "Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору".

Стражи порядка задержали 33-летнего жителя Жамбылского района и 34-летнего жителя Байзакского района.

Полицейские подчеркнули, что в ходе следствия была установлена причастность подозреваемых к краже ограждений с могил в Таласском районе.

В настоящее время выясняется их причастность к другим аналогичным преступлениям. Досудебное расследование продолжается.

Согласно части 2 статьи 188 УК РК, кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная группой лиц по предварительному сговору, наказывается штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.