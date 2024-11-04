Алматинец заставил патрульных побегать, пытаясь скрыться от них на самокате (видео)

В соцсетях появилось видео с участием мужчины на электросамокате, за которым бежали двое патрульных. В департаменте полиции Алматы сообщили, что нарушитель задержан, передает корреспондент NUR.KZ.

Видео появилось в Instagram-профиле almatinec_life02. На кадрах - двое патрульных полицейских, бегущих за мужчиной на электросамокате. В конце ролика нарушителя все же догоняют и задерживают.

Внимание: видео содержит нецензурные выражения!

Корреспонденту NUR.KZ в ДП Алматы сообщили, что данный пользователь самоката был задержан экипажем патрульной полиции на улице Зенкова за нарушение ПДД. В его отношении составили протокол по части 1 статьи 620 КоАП.

"С начала года за нарушение ПДД к административной ответственности привлечены свыше 28 тысяч пользователей самокатов. Вместе с тем, с учетом роста альтернативного транспорта, в том числе мопедов и самокатов, в городе достаточно непростая аварийная ситуация", - рассказали в городском ДП.

С начала года в Алматы произошло 103 ДТП с участием самокатчиков. Пострадали 109 человек.

Напомним, в октябре прошлого года в Алматы недалеко от Дворца студентов произошло ДТП - грузовая машина наехала на самокатчика. Молодой человек скончался на месте.

В июле этого года ребенка на электросамокате сбила "ГАЗель". Мальчик получил травмы и попал в больницу.

Согласно части 1 статьи 620 КоАП, нарушение требований правил дорожного движения, основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации влечет предупреждение или штраф в размере 3 МРП (11 тыс. тенге).