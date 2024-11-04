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Могло привести к крушению: материалы железной дороги украли в Казахстане (видео)

Опубликовано:

Последствия хищения материалов
Хищение материалов. Фото: КТЖ

Неизвестные похитили материалы верхнего строения ж/д пути - это могло привести к крушению вагонов, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КТЖ.

Накануне, 3 ноября 2024 года, на перегоне Отар – Чильбастау железнодорожники обнаружили хищение материалов верхнего строения пути скрепления SKL-14 (шурупы, углонаправляющие, упругие клеммы).

По предварительным подсчетам неизвестные похитили 2745 штук.

Как подчеркнули специалисты компании, это могло привести к масштабному крушению на железной дороге, к сходу с рельсов вагонов.

"На данном участке были оперативно проведены восстановительные работы. Железнодорожники приняли меры по обеспечению безопасности движения поездов", - сообщили в КТЖ.

Первыми после ремонтных работ пропущены грузовые поезда со скоростью не более 25 км/час.

Отмечается, что с начала года на данном перегоне это уже второй случай хищения материалов верхнего строения ж/д пути, а всего по стране - около 10 таких случаев.

"Материалы направлены в правоохранительные органы, где заведено уголовное дело. Незаконное вмешательство посторонних лиц в работу железной дороги является одной из причин сходов вагонов с рельсов", - сообщили в компании.

Как пояснили в КТЖ последствия хищения элементов материалов верхнего строения ж/д пути несут прямую угрозу безопасности пассажирских и грузовых перевозок, а также после таких случаев закрывают участки на ремонт, что нарушает ритм перевозочной работы, график движения поездов.

Стоит отметить, что накануне несколько грузовых вагонов сошли с рельсов на территории Карагандинской области - инцидент произошел 3 ноября ночью, примерно в 03:45, на частном подъездном пути АО "Шубарколь Комир" станции Шубарколь.

В КТЖ отметили, что происшествие не повлияло на движение других поездов.

До этого, около месяца назад, на станции Сурган участка Есиль - Кушмурун Акмолинской области был допущен сход электровоза и вагонов грузового поезда. Никто не пострадал.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2182718-moglo-privesti-k-krusheniyu-materialy-zheleznoy-dorogi-ukrali-v-kazahstane-video/

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