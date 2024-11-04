Начальник отдела погранслужбы повторно нарушил закон в ЗКО

В Уральске главу отдела Департамента пограничной службы по ЗКО задержали при управлении авто, несмотря на лишение водительских прав ранее, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, начальник отдела ДПС уже был лишен права управления транспортным средством согласно постановлению от 14 мая 2024 года по ч.1 ст.608 КоАП.

Несмотря на это, 15 сентября 2024 года он повторно совершил административное правонарушение в Уральске.

"На судебном заседании гражданин, не опровергая факта управления транспортным средством, будучи лишенным права управления транспортными средствами, просил ограничиться взысканием в виде штрафа, который исполнит своевременно", - отметили в суде.

Суд признал гражданина виновным за совершение административного правонарушения по ч.3 ст.612 КоАП РК и наложил на него административное взыскание в виде штрафа в размере 184 600 тенге.

Согласно ч.3 ст.612 КоАП РК управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортным средством, влечет штраф в размере 50 МРП (184 600 тенге) либо административный арест на 10 суток.

Ранее лишенного до 2031 года водительских прав павлодарца снова поймали за рулем. Согласно результатам медицинского освидетельствования водитель находился в легкой степени алкогольного опьянения. Материал направили в суд для принятия решения.