Главу компании заподозрили в хищении 321 млн тенге, выделенных АО "ОзенМунайГаз"

Исполнительного директора ТОО в Мангистауской области задержали по подозрению в хищении средств и неуплаты налогов. Начато досудебное расследование, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.

Дело возбуждено по пункту 2 части 4 статьи 190 УК РК ("Мошенничество в особо крупном размере") в отношении главы ТОО "Кезби" Ержана Кезбаева, сообщается в Telegram-канале АФМ.

Его подозревают в хищении 321 млн тенге, выделенных АО "ОзенМунайГаз" для выплаты зарплаты сотрудникам компании, и в уклонении от уплаты налогов на сумму около 1,5 млрд тенге.

Сообщается, что в 2021 году ТОО "Кезби" заключило договоры с АО "ОзенМунайГаз" на ремонтные работы по цене 65 тыс. тенге за бригаду в час.

Впоследствии, с целью улучшения социального пакета для рабочих, включая рост заработной платы и медицинские пособия, стоимость была увеличена до 87 тыс. тенге за бригаду в час.

Однако, как предполагается следствием, значительная часть средств, а именно 321 млн тенге, похищена руководителем компании без улучшения социальных условий для сотрудников.

3 ноября 2024 года подозреваемый Кезбаев задержан.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Согласно пункту 2 части 4 статьи 190 УК РК, мошенничество в особо крупном размере наказывается лишением свободы на срок от семи до 12 лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.