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Проник в салон авто: мужчину задержали в Темиртау

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Мужчина с телефоном
Мужчина с телефоном. Иллюстративное фото: pexels.com

В Темиртау сотрудники правоохранительных органов задержали 42-летнего мужчину по подозрению в краже мобильного телефона. Общий ущерб составил 60 тысяч тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, сотрудники Старогородского отдела полиции УП Темиртау по подозрению в краже установили и задержали 42-летнего мужчину.

По версии следствия, подозреваемый проник в салон автомобиля и прибрал к рукам мобильный телефон. Сумма ущерба составила 60 тысяч тенге.

В этот же день мужчину доставили для разбирательства в полицию. Он дал признательные показания. Похищенный мобильник изъят и возвращен потерпевшей стороне. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

Ранее сотрудники отдела полиции Сарани по подозрению в квартирной краже установили и задержали 49-летнюю женщину. По версии следствия, она днем, подобрав ключи, проникла в квартиру 39-летней жительницы города и похитила золотые изделия - цепочку, браслет, кулон, три кольца, три пары сережек.

Добавим, что по ст.188 УК РК кража, то есть тайное хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до 1000 МРП (до 3 692 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2181825-pronik-v-salon-avto-muzhchinu-zaderzhali-v-temirtau/

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