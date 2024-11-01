"Выдал справку о смерти, не осмотрев тело": по делу "черных риэлторов" судят эксперта

В Алматы продолжается рассмотрение дела "черных риэлторов". Сегодня в зале суда СМУСа рассматривают 7 эпизод, связанный со смертью Долговой и подделкой документов, передает корреспондент NUR.KZ.

Отметим, при эксгумации тела выяснилось, что пожилая женщина погибла от насильственной смерти. В ее убийстве подозреваются Болтабоев и Гапарова. Более того, согласно обвинению, эксперт Колесников выдал фейковый документ о заключении смерти - якобы Долгова умерла от болезни.

"Утром я приехала к Долговой. Меня запустил домой ее сын. Он сказал: "кажется, мама умерла". Она лежала на своей кровати. Я обратилась к ритуальным агентам, они приехали, осмотрели. Колесников приехал вместе с ними, он осмотрел ее тело и выдал справку о смерти", - говорит подсудимая.

Гапарова утверждает, что ее тетя Долгова очень часто падала и жаловалась на боли. Согласно заключению эксгумации, она умерла от разрыва щитовидного хряща.

"Я не подделывала документы, Колесникова я видела в первый раз. Я не знаю, я никого не душила и не убивала", - уверяет она.

Между тем, Болтабоев сообщил, что был знаком с Долговой с 2017 года. Познакомился с ней он на похоронах мужа Гапаровой.

"Мне позвонила Гапарова и сказала, что ее тетя Долгова умерла. Я был на ее похоронах. В убийстве не принимал участия. Вину не признаю", - сообщил мужчина.

Кроме того, показания дал и сам эксперт Колесников. Он отметил, что ему позвонила в тот день агент ритуальных услуг и назвала адрес, где умерла Долгова.

"Я приехал в квартиру, там уже были люди. В комнате умершей было чисто. Погибшая не выглядела подозрительно, поэтому я не стал осматривать тело и выписал справку, опираясь на медицинские справки", - рассказал эксперт.

Он отметил, что, кроме Гапаровой, в комнате присутствовали еще несколько человек.

"Я спросил, чем болела женщина. Выяснилось, что женщина болела ишемической болезнью, жаловалась на сердце, нарушение координации движения, она часто падала. В последнее время плохо ела, жаловалась на слабость.

Я спросил, есть ли какие-то медицинские документы. Они сказали, что неоднократно вызывали "скорую" и принесли мне сигнальные листы от скорой помощи. На одном из них - ишемическая болезнь, стенокардия, на другом - кишечное расстройство и диагноз энцефалопатия. Исходя из слов опрошенных и данных медицинских документов, я пришел к выводу, что Долгова могла умереть от прогрессирующей сосудистой лейкоэнцефалопатии - это сосудистое заболевание.

На тело я только взглянул, фактически его не осматривал, потому что женщина выглядела ухоженной. В комнате порядок, в присутствии людей я не стал раздевать ее. После этого пригласил Гапарову в другую комнату, видимо, это была кухня. Они мне предоставили вот эти медицинские документы, сигнальные листы скорой помощи, удостоверение личности. Я от руки написал свидетельство о смерти", - объяснил Колесников.

Выяснилось, что ранее он также выдавал справки о смерти дистанционно, через мессенджер, не видя тело, по просьбе все того же агента. Однако Колесников, в отличие от соучастников, вину признал.

"Я признаю вину в том, что выдал справку о смерти, не осмотрев тело", - сказал подсудимый.

Напомним, в конце сентября мы писали о пятом и шестом эпизодах судебного процесса по этому делу. Тогда в зале суда с показаниями выступили некоторые из обвиняемых, в том числе Ирина Гапарова, которую вместе с другим подсудимым, Аширали Болтабоевым, обвиняют в убийстве пенсионерки Эмилии Долговой. Гапарова приходилась покойной женщине племянницей.

Также были заслушаны показания других участников процесса.