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Мефедрон в особо крупном размере нашли у иностранца в Шымкенте

Опубликовано:

Изъятые наркотики
Наркотики. Кадр из видео: polisia.kz

Наркотики в особо крупном размере изъяли у иностранца в Шымкенте - предполагается, что он занимался распространением мефедрона в городе, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Отмечается, что его задержали с поличным сотрудники управления по борьбе с наркопреступностью департамента полиции.

При проверке у него обнаружены и изъяты свертки с мефедроном.

Как подчеркнули в ведомстве, общая масса психотропных веществ составила более 100 грамм.

Задержанный был водворен в изолятор временного содержания. По выявленному факту полиция сейчас проводит расследование.

Согласно статье 297 УК РК, незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества. 

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2181183-mefedron-v-osobo-krupnom-razmere-nashli-u-inostranca-v-shymkente-video/

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