Мефедрон в особо крупном размере нашли у иностранца в Шымкенте

Наркотики в особо крупном размере изъяли у иностранца в Шымкенте - предполагается, что он занимался распространением мефедрона в городе, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Отмечается, что его задержали с поличным сотрудники управления по борьбе с наркопреступностью департамента полиции.

При проверке у него обнаружены и изъяты свертки с мефедроном.

Как подчеркнули в ведомстве, общая масса психотропных веществ составила более 100 грамм.

Задержанный был водворен в изолятор временного содержания. По выявленному факту полиция сейчас проводит расследование.

Согласно статье 297 УК РК, незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.