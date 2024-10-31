Мефедрон в особо крупном размере нашли у иностранца в Шымкенте
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Наркотики в особо крупном размере изъяли у иностранца в Шымкенте - предполагается, что он занимался распространением мефедрона в городе, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.
Отмечается, что его задержали с поличным сотрудники управления по борьбе с наркопреступностью департамента полиции.
При проверке у него обнаружены и изъяты свертки с мефедроном.
Как подчеркнули в ведомстве, общая масса психотропных веществ составила более 100 грамм.
Задержанный был водворен в изолятор временного содержания. По выявленному факту полиция сейчас проводит расследование.
Согласно статье 297 УК РК, незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2181183-mefedron-v-osobo-krupnom-razmere-nashli-u-inostranca-v-shymkente-video/