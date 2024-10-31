Казахстанца признали виновным в гибели 5 человек и взяли под стражу в зале суда

В области Ұлытау вынесли приговор по делу о ДТП на трассе Жезказган - Есиль - Павлодар 26 мая этого года, в результате которого погибли пять человек, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, дело о смертельной аварии рассмотрел Улытауский районный суд.

"Во время аварии подсудимый, следуя по направлению из Жезказгана в сторону Ұлытау, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем, двигавшемся навстречу. В результате происшествия погибли пять человек", - установил суд.

В суде мужчина полностью признал свою вину. Он был признан виновным по ч.4 ст.345 УК РК и приговорен к 5 годам лишения свободы с лишением права управления транспортным средством на 7 лет.

"По решению суда процессуальная мера принуждения "явка в суд" в отношении гражданина была отменена, и он был взят под стражу прямо в зале суда", - отметили в суде.

Добавим, что по ч.4 ст.345 УК РК нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет.

Напомним, в конце мая 2024 года в области Ұлытау в результате столкновения двух автомобилей на трассе погибли пять человек. Тогда по факту ДТП начали досудебное расследование и назначили соответствующие экспертизы.