Два человека погибли в жуткой аварии в карьере Хромтау (видео)

Авария произошла сегодня днем в карьере города Хромтау. В результате погибли два человека. По данному факту возбуждено уголовное дело, пишет корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДП Актюбинской области.

"30 октября в 13:30 произошла авария в карьере Хромтау компании KazChrome, ДГОК", - говорится в Telegram-канале Hromtau LIVE.

Также были опубликованы фото и видео с места происшествия.

"В карьере Донского ГОК филиала АО ТНК "Казхром" произошло опрокидывание грузовика, в результате чего погиб водитель и его пассажир. По факту нарушения правил безопасности при ведении горных или строительных работ начато досудебное расследование по части 3 статьи 277 УК РК", - рассказали корреспонденту NUR.KZ в ДП Актюбинской области.

Согласно части 3 статьи 277 УК РК, нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.