"Неоднократные побои": детей с патологиями истязали в Павлодаре

В детском психоневрологическом центре в Павлодаре выявили неоднократные побои несовершеннолетних. По фактам истязания возбуждено уголовное дело, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, в Павлодарской области продолжается реализация проекта "Счастливое и безопасное детство". В его рамках прокуратура проводит работу по установлению детей, находящихся в зоне риска, под угрозой насилия и других противоправных деяний.

В настоящее время прокуроры проверяют обеспечение безопасности несовершеннолетних, пребывающих в организациях, оказывающих специальные социальные услуги, а также детей-сирот и оставшихся без попечения родителей.

"При просмотре видео с камер наблюдения КГУ "Областной детский психоневрологический центр оказания специальных социальных услуг" управления координации занятости и социальных программ выявлены неоднократные факты побоев несовершеннолетних со стороны воспитателя", - отметили в прокуратуре Павлодарской области.

Пострадали дети с психоневрологическими патологиями, которые находятся в беспомощном состоянии и нуждаются в постоянном уходе.

"По признакам истязания несовершеннолетних в отношении сотрудников центра начато досудебное расследование по ст.110 УК РК, которое поручено департаменту полиции", - уточнили в надзорном органе.

Проверки в Павлодарской области продолжаются.

В начале осени в Сети появилось видео, на котором в группе частного детского сада в Шымкенте во время тихого часа воспитатель поднимает руку на малышей, а одного из них тащит за ногу несколько метров по полу.

Вскоре она оказалась на скамье подсудимых по обвинению в жестоком обращении с ребенком и нанесении травм. Однако суд освободил женщину от уголовной ответственности.

Ранее в Павлодаре воспитателя ясли-сада обвинили в рукоприкладстве и отстранили от работы. По словам родителей малышей, она "била детей кастрюлей по голове". В отношении воспитателя возбудили уголовное дело.