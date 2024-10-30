Перегруженные фуры разрушают дороги в Карагандинской области

Прокуратура Актогайского района Карагандинской области взяла под контроль проблему перегруженных большегрузов, разрушающих дороги и нарушающих установленные нормы веса, передает NUR.KZ со ссылкой на областную прокуратуру.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, прокуратура Актогайского района взяла на особый контроль обращения жителей, которые жаловались на передвижение перегруженных большегрузных автомобилей по трассе областного значения. Эти перегрузки приводят к разрушению автомобильной дороги, ведущей к областному центру.

Одним из основных факторов разрушения дорог является проезд тяжеловесных автотранспортных средств с нарушением допустимых масс.

Общий вес автотранспорта вместе с грузом не должен превышать следующих значений: трехосные (за исключением сочлененных автобусов категории М3) — 25 тонн; четырехосные, в том числе с двумя управляемыми осями — 32 тонны; пятиосные — 38 тонн; с шестью и более осями — 44 тонны.

По инициативе прокуратуры района сотрудниками полиции были установлены и задержаны перегруженные большегрузные автомобили. Специалисты ГУ "Инспекция транспортного контроля по Карагандинской области" составили на них административные материалы.

В результате физические и юридические лица были привлечены к административной ответственности. В течение месяца составлено 5 административных протоколов на общую сумму свыше 2,9 млн тенге, которые были оплачены.

В прокуратуре добавили, что принятые меры помогут предотвратить преждевременное разрушение и износ автомобильных дорог.

"Призываем водителей большегрузов неукоснительно соблюдать правила и не превышать установленные весовые параметры. Нарушение этих норм влечет за собой административную ответственность", - отметили в надзорном органе.

Ранее сообщалось, что жители Карагандинской области недовольны затянувшимся ремонтом дороги в село Центральное Бухар-Жырауского района. Они опасались, что работы не завершат до наступления холодов. Более месяца назад дорожники начали текущий ремонт полотна, нарезали ямы, и вот уже несколько недель дорога находится в таком состоянии.

Помимо этого, национальная компания "КазАвтоЖол" сообщила о поэтапном запуске движения на участке автомобильной дороги республиканского значения Астана-Алматы в направлении Караганда-Балхаш. Дорожный участок протяженностью 31 км проходит от поселка Аксу до поселка Аксу-Аюлы и относится к I технической категории с четырьмя полосами движения.