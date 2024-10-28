Куда делись миллионы от аренды земли в центральном парке Актобе

Антикоррупционная служба заявила, что деньги от аренды земли в парке Первого президента в Актобе не перечислялись в бюджет на протяжении последних пяти лет, передает "Диапазон".

Много лет в центральном парке Актобе десятки предпринимателей арендуют земельные участки для бизнеса. В основном это прокат детских машинок, велосипедов, киоски с фастфудом, аттракционы.

При городском отделе ЖКХ есть предприятие "Кызмет Актобе", которое отвечает за благоустройство этого парка. Компания заключала договоры с предпринимателями на аренду земельных участков на территории парка. Суммы аренды варьировались от 50 тысяч до 500 тысяч тенге в зависимости от площади участка.

Недавно Антикоррупционная служба сообщила, что за последние 5 лет деньги, полученные от предпринимателей за аренду земли в парке, не были оприходованы и не поступили в бюджет. В ведомстве отметили, что со стороны госоргана отсутствовал контроль за работой "Кызмет Актобе".

"Остается только предполагать, сколько миллионов тенге отдали бизнесмены за возможность работать в парке и куда пошли эти деньги", - пишет издание.

Ранее Антикоррупционная служба Казахстана заявила о системной коррупции в сфере образования. Наиболее масштабные случаи хищений выявили в области Жетісу, Туркестанской, Кызылординской, Алматинской, Актюбинской областях и городе Алматы.

Также сообщалось, что в Актобе растет количество проектов, реализуемых в рамках программы "Бюджет народного участия", среди которых детские площадки, парки и зоны отдыха. Один из таких проектов - это пустующая территория между двумя детскими садами в 11-м микрорайоне, которая в итоге превратилась в малый Арбат.