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Врач из Уральска с 33-летним стажем чуть не осталась без крыши над головой из-за акимата

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Доктор
Врач. Иллюстративное фото: Ash2016 / Getty Images

В Уральске врачу с 33-летним стажем работы выделили служебную квартиру, но акимат города не предоставил ее женщине своевременно, передает NUR.KZ со ссылкой на Западно-Казахстанский областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, женщина обратилась в административный суд с иском о признании незаконным бездействия аппарата акима Уральска по непредставлению жилища и обязании предоставить его из государственного жилищного фонда.

Суд установил, что истец является врачом с 33-летним стажем работы и не имеет собственного жилья. На протяжении 15 лет женщина проживала в арендованном жилище, срок аренды которого подошел к концу.

"Ранее решением жилищной комиссии в Уральске истцу была выделена служебная квартира из государственного фонда распределения жилища. Однако до настоящего времени решение комиссии не исполнено", - пояснили в суде.

В ходе судебного заседания стороны представили на утверждение суда соглашение о примирении. По его условиям акимат Уральска обязался предоставить женщине жилье из государственного жилищного фонда в виде однокомнатной либо двухкомнатной квартиры не позднее 31 декабря 2024 года.

"За неисполнение определения суда об утверждении соглашения суд вправе наложить денежное взыскание на ответчика в размере 50 МРП (184 600 тенге)", - отметили в суде.

Ранее в Акмолинской области суд защитил права жильцов аварийного дома и признал незаконным бездействие акима района и отдела ЖКХ. Их обязали завершить процедуру признания дома аварийным с сохранением прав истцов на предоставление квартир в равнозначных размерах.

В Атырауской области мать семерых детей, воспитывающая ребенка-инвалида, лишилась места в очереди на жилье из госфонда и подала иск к акиму Макатского района. Суд обязал восстановить женщину в прежней очереди.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2178434-vrach-iz-uralska-s-33-letnim-stazhem-chut-ne-ostalas-bez-kryshi-nad-golovoy-iz-za-akimata/

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