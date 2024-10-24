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Подозреваемый в покушении на убийство в СКО сбежал в Россию, но там не остался

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Задержанный мужчина
Мужчина в наручниках. Иллюстративное фото: artisteer / Getty Images

Сотрудники ДП СКО задержали казахстанца, подозреваемого в покушении на убийство, который уехал в Россию, а затем в Армению, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, полицейские Республики Армения при взаимодействии с казахстанскими полицейскими задержали объявленного в межгосударственный розыск казахстанца. Он разыскивался по подозрению в покушении на убийство у себя на родине.

В конце сентября в многопрофильную третью городскую больницу в Петропавловске поступил горожанин с множественными ножевыми ранениями. Получив сообщение от медработников, полицейские приняли меры к задержанию подозреваемого.

"Благодаря камерам видеонаблюдения оперативники установили подозреваемого, однако оказалось, что сразу после совершения преступления он пересек границу с Российской Федерацией", - уточнили в МВД.

Мужчина был объявлен в межгосударственный розыск. При оперативном обмене информацией с коллегами из других стран удалось проследить путь подозреваемого.

В настоящее время он содержится под стражей, готовится его экстрадиция в Казахстан.

Ранее в Шымкенте задержали находящегося в международном розыске иностранного гражданина, который скрывался от правосудия на протяжении 11 лет. Проводится работа по его экстрадиции.

Также полиция Казахстана в аэропорту Алматы по запросу Интерпола задержала гражданина Монголии, объявленного в международный розыск правоохранителями Польши за участие в ОПГ, подделку документов и контрабанду с целью уклонения от налоговых, таможенных платежей и сборов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2178302-podozrevaemyy-v-pokushenii-na-ubiystvo-v-sko-sbezhal-v-rossiyu-no-tam-ne-ostalsya/

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