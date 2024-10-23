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КНБ произвел задержание с поличным в Шымкенте (видео)

Опубликовано:

Задержание в Шымкенте
Задержание. Фото: t.me/knbgov_kz

В октябре ДКНБ по Шымкенту при координации органов прокуратуры пресечена деятельность подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков, передает NUR.KZ со ссылкой на КНБ РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, с поличным в момент изготовления очередной партии наркотических средств задержаны и с санкции суда взяты под стражу два гражданина Казахстана.

"Изъято порядка 10 кг готового и 60 литров жидкого психотропного вещества "a-PVP" и 240 литров прекурсоров, а также лабораторное оборудование для изготовления наркотиков", - рассказали в КНБ.

Проводится досудебное расследование по ч.3 ст.297 УК РК. Иную информацию в соответствии с ч.1 ст.201 УПК РК в ведомстве не разглашают.

Добавим, что согласно ч.3 ст.297 УК РК незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, совершенные:

1) группой лиц по предварительному сговору; 

2) неоднократно; 

3) в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере; 

4) должностным лицом с использованием служебного положения; 

5) посредством использования электронных информационных ресурсов;

6) в общественном месте, –

наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества. 

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2177874-knb-provel-zaderzhanie-s-polichnym-v-shymkente/

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