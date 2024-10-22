"Было слышно на весь подъезд": павлодарца наказали за антипатию к соседке

Жителя Павлодара привлекли к ответственности за то, что он оскорбил свою соседку, используя ненормативную лексику. Мужчине грозит арест или штраф, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, ссора произошла между проживающими на одной площадке жильцами многоэтажного дома на проспекте Нурсултана Назарбаева.

"Причиной тому стали личные неприязненные отношения. Мужчина не стал скрывать эмоций, выразив всю антипатию к соседке. Он оскорблял женщину, выражался нецензурной бранью, да так, что было слышно на весь подъезд", - рассказали подробности в ДП Павлодарской области.

Возмущенная таким отношением горожанка обратилась за помощью в полицию.

"Приехав, полицейские устранили конфликт. В отношении агрессивного соседа был составлен административный протокол", - отметили в ведомстве.

Аналогичный инцидент между соседями случился в доме на улице Бухар Жырау.

По данным фактам дела направили в специализированный административный суд Павлодара для привлечения нарушителей к ответственности.

Отмечается, что за 2024 год на территории региона было зарегистрировано свыше 1 тыс. подобных фактов мелкого хулиганства.

Добавим, что по ч.1 ст.434 КоАП РК нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц, влекут штраф в размере 20 МРП (73 840 тенге) либо административный арест на срок от 5 до 15 суток.

Ранее жительница ВКО предстала перед судом по обвинению в мелком хулиганстве из-за скандала на работе и нецензурной брани в адрес коллеги. Суд, учитывая признание вины и раскаяние женщины, назначил ей штраф на сумму более 50 тыс. тенге.