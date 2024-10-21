Применили насилие: мужчину и женщину задержали в Карагандинской области

В Карагандинской области полиция задержала двух подозреваемых в грабеже. У женщины, применив насилие, похитили сумку с деньгами и документами, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, сотрудники УП Абайского района Карагандинской области по подозрению в грабеже задержали 41-летних мужчину и женщину.

По версии следствия, задержанные в городе Абай, применив насилие, отобрали у 35-летней потерпевшей сумку, в которой находились документы и 57 тысяч тенге. Подозреваемые дали признательные показания.

"Вещественные доказательства изъяты. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование", - отметили в МВД.

Ранее сообщалось, что в Караганде задержан 40-летний мужчина, подозреваемый в краже золотых изделий стоимостью 650 тысяч тенге из квартиры местной жительницы. В ходе следственных мероприятий он дал признательные показания, а похищенные ювелирные изделия были изъяты в качестве вещественных доказательств. Возбуждено уголовное дело.

Также сотрудники полиции задержали 21-летнего мужчину по подозрению в краже мобильного телефона у 70-летней пенсионерки. Сумма ущерба составила 380 тысяч тенге. По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.