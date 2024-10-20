Еще один конфликт между байкерами и чабанами попал на видео в Алматинской области
Опубликовано:
В Сети появилось видео, на кадрах которого мотоциклисты обвиняют чабана в том, что он стрелял в них. Полиция задержала подозреваемого, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Алматинской области.
В Instagram-аккаунте "Kris_p_almata" опубликовали видео, в котором идет речь о чабане, который якобы стрелял в мотоциклистов.
Видео начинается с разговора нескольких молодых людей, которые говорят, что в них стрелял мужчина. По словам одного из молодых людей, мужчина подошел к нему вплотную и угрожал выстрелить в каску.
По их мнению, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Следом видно еще один мотоцикл, присутствующие утверждают, что стрелявший пробил колесо мотоцикла.
Далее на кадрах видно, как в темное время суток сотрудники полиции предположительно задерживают подозреваемого. Мужчина на видео при разговоре с мужчиной, одетым в форму полицейского, ругается и выражается нецензурной бранью. За кадром слышно, как присутствующие обвиняют его в стрельбе. Мужчину поместили в машину полиции.
В пресс-службе Департамента полиции Алматинской области прокомментировали видео.
"По факту хулиганских действий возбуждено уголовное дело. Полицейскими установлен, задержан и водворен в ИВС 44-летний подозреваемый.
В настоящее время проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается", - сказано в сообщении.
Внимание! Видео содержит ненормативную брань!
В июле текущего года в Сети появился ролик, на котором чабаны избивали хлыстом байкера, а также угрожали ему и его друзьям оружием. По данному факту было заведено уголовное дело.
Позже стало известно, что суд отказал в удовлетворении ходатайства о заключении мужчин под стражу. Причиной, как пояснил суд, послужило отсутствие оснований для санкционирования указанной меры пресечения. В итоге им избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2176440-eshche-odin-konflikt-mezhdu-baykerami-i-chabanami-popal-na-video-v-almatinskoy-oblasti/