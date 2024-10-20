Еще один конфликт между байкерами и чабанами попал на видео в Алматинской области

В Сети появилось видео, на кадрах которого мотоциклисты обвиняют чабана в том, что он стрелял в них. Полиция задержала подозреваемого, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Алматинской области.

В Instagram-аккаунте "Kris_p_almata" опубликовали видео, в котором идет речь о чабане, который якобы стрелял в мотоциклистов.

Видео начинается с разговора нескольких молодых людей, которые говорят, что в них стрелял мужчина. По словам одного из молодых людей, мужчина подошел к нему вплотную и угрожал выстрелить в каску.

По их мнению, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Следом видно еще один мотоцикл, присутствующие утверждают, что стрелявший пробил колесо мотоцикла.

Далее на кадрах видно, как в темное время суток сотрудники полиции предположительно задерживают подозреваемого. Мужчина на видео при разговоре с мужчиной, одетым в форму полицейского, ругается и выражается нецензурной бранью. За кадром слышно, как присутствующие обвиняют его в стрельбе. Мужчину поместили в машину полиции.

В пресс-службе Департамента полиции Алматинской области прокомментировали видео.

"По факту хулиганских действий возбуждено уголовное дело. Полицейскими установлен, задержан и водворен в ИВС 44-летний подозреваемый.

В настоящее время проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается", - сказано в сообщении.

Внимание! Видео содержит ненормативную брань!

В июле текущего года в Сети появился ролик, на котором чабаны избивали хлыстом байкера, а также угрожали ему и его друзьям оружием. По данному факту было заведено уголовное дело.

Позже стало известно, что суд отказал в удовлетворении ходатайства о заключении мужчин под стражу. Причиной, как пояснил суд, послужило отсутствие оснований для санкционирования указанной меры пресечения. В итоге им избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.