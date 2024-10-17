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Оставленный на трассе автомобиль разобрали по частям в Алматинской области (видео)

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Разгромленное авто
Разгромленное авто. Кадр из видео: instagram.com/newscorr

В Сети появилось видео, на котором показано разобранное авто, оставленное водителем на трассе Каскелен-Шамалган из-за аварийного состояния. В ДП Алматинской области прокомментировали произошедшее, передает NUR.KZ.

На представленном видео сообщается, что водитель из-за неисправности оставил свое транспортное средство на обочине дороги, однако неизвестные разгромили автомобиль.

"Где наша водительская солидарность? Что сделали с машиной? Ни одного колеса, ни одного стекла не осталось. Откуда вы знаете, вдруг это последнее имущество, которое было у этого мужчины? Позор", - говорит человек за кадром.

В ДП Алматинской области подчеркнули, что сотрудники правоохранительных органов в настоящее время разыскивают владельца автомобиля.

"Сотрудниками ОМПС УП Карасайского района проводятся розыскные мероприятия по установлению владельца авто. В настоящее время в полицию с заявлением о краже никто не обращался", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в комментариях к видео в Instagram.

Ранее сообщалось, что нетрезвый житель Павлодара схватил кирпич и бросил его в заднее стекло автомобиля. Сотрудниками полиции за умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества мужчина был привлечен к административной ответственности. Суд подверг его аресту сроком на 10 суток.

Помимо этого, в Костанае сотрудники патрульной полиции обнаружили на проезжей части около 50 разбитых вазонов с цветами. Нарушителем оказался 26-летний горожанин, которого стражи порядка задержали на соседней улице. В итоге пьяному костанайцу, разбившему десятки вазонов, назначили штраф на сумму свыше 147 тыс. тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2175542-ostavlennyy-na-trasse-avtomobil-razobrali-po-chastyam-v-almatinskoy-oblasti-video/

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