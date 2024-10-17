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Увеличили объем работы и снизили бонусы: павлодарка добилась доплаты 2,7 млн тенге

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Женщина в положении
Беременная женщина. Иллюстративное фото: petrunjela / Getty Images

Жительница Павлодара добилась взыскания у работодателя недоплаченной зарплаты и доплаты за проезд на сумму более 2,7 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, павлодарка с лета 2020 года работала торговым представителем в одной из фирм города. Договором ей была установлена минимальная зарплата и мотивационные выплаты в 6% от продажи продукции.

Спустя два года работодатель в одностороннем порядке снизил размер бонусов до 3%, увеличив при этом с 45 до 130 объектов обслуживания.

Трехкратное обращение в согласительную комиссию, где женщина пыталась оспорить действия ТОО, результата не принесло.

В связи с этим она обратилась в суд с иском к ТОО о взыскании недоплаченной зарплаты, доплаты за проезд на сумму более 2,7 млн тенге и компенсации морального вреда.

"Женщина указала, что в этот период она находилась на четвертом месяце беременности и испытала подавленность и отчаяние", - отметили в Верховном суде.

Суд первой инстанции отказал в иске, ссылаясь на право работодателя премирования и отсутствие доказательств существования мотивационной программы об ежемесячных бонусах в 6% и выплаты компенсации за проезд.

Апелляция не согласилась с выводами суда первой инстанции по следующим основаниям:

  • не приняты во внимание показания свидетеля, подтвердившей наличие бонусной программы;
  • решение не учитывать в качестве доказательства аудиозапись с заседания согласительной комиссии незаконное.

"Как следует из аудиозаписи, на заседании согласительной комиссии представитель работодателя подтверждает наличие бонуса в 6%", - уточнили в суде.

Суду представили три должностные инструкции со схожим содержанием, но отличием в снижении бонуса до 3% и ухудшением положения работников.

"Работодатель урезал компенсацию за проезд, топливо, бензин, сотовую связь и так далее," - резюмировали в суде.

С учетом этого областной суд отменил решение суда первой инстанции и удовлетворил иск. Постановление уже вступило в законную силу.

Ранее в Павлодарской области бывший заместитель директора, получавший зарплату в 800 тыс. тенге в месяц, подал иск против своего работодателя, требуя у него более 8 млн тенге. Суд удовлетворил требования частично - мужчине выплатили около 2 млн тенге.

А незаконно уволенная казахстанка отсудила у работодателя 3,6 млн тенге. Женщина работала бухгалтером предприятия, но после получения строгого выговора осталась без работы. Это увольнение суд признал незаконным.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2175515-uvelichili-obem-raboty-i-snizili-bonusy-pavlodarka-dobilas-doplaty-2-7-mln-tenge/

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