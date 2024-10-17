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Жители пострадали от цементного завода в Кызылординской области

Опубликовано:

Производство цемента
Цементный завод. Иллюстративное фото: Juan Silva / Getty Images

В Кызылординской области суд защитил права жителей, пострадавших от деятельности цементного завода. Предприятие построили слишком близко к жилым домам, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, управлением санитарно-эпидемиологического контроля было выдано положительное заключение о деятельности цементного завода в селе Кодаманова Шиелийского района.

Не согласившись с этим, жители села обратились в суд с просьбой признать заключение уполномоченного органа незаконным.

"В суде истцы рассказали, что сельский старейшина в настоящее время переехал в другой город, а сами жители не знали, какой ущерб нанесет цементный завод, сейчас они страдают от пыли, распространяющейся с завода", - говорится в сообщении суда.

Суд первой инстанции удовлетворил иск местных жителей и признал заключение управления санитарно-эпидемиологического контроля незаконным.

Завод не согласился с решением суда и обжаловал его в апелляции.

Областной суд, рассмотрев дело, указал на правила Министерства национальной экономики, по которым цементный завод относится к объектам I класса опасности.

"Размер его санитарной защитной зоны от жилых домов должен быть не менее 1 000 метров. Тогда как это расстояние, как установлено, меньше чем вдвое", - отметили в Кызылординском областном суде.

Апелляция пришла к выводу, что при определении размеров санитарной защитной зоны со стороны цементного завода грубо нарушены требования правил, а заключение управления санитарно-эпидемиологического контроля нарушает безопасность здоровья и жизни местного населения.

В связи с этим решение суда первой инстанции оставлено в силе, апелляционная жалоба завода - без удовлетворения.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2175444-zhiteli-postradali-ot-cementnogo-zavoda-v-kyzylordinskoy-oblasti/

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