Студентку избили до сотрясения мозга в Павлодаре

В Павлодаре несовершеннолетняя студентка колледжа оказалась избита до сотрясения мозга. Инцидент прокомментировали в управлении образования и полиции, передает Pavlodarnews.kz.

Жительница Павлодара сообщила в Instagram, что ее несовершеннолетнюю дочь избила студентка инновационного многопрофильного колледжа. Пострадавшая оказалась в больнице с сотрясением головного мозга и черепно-мозговой травмой.

В Управлении образования Павлодарской области факт подтвердили.

"В результате конфликтной ситуации несовершеннолетняя студентка получила травмы. 6 октября была госпитализирована в детскую областную больницу с диагнозом "сотрясение головного мозга". В настоящее время девушка выписана с улучшением на амбулаторное лечение. С сегодняшнего дня приступила к занятиям в колледже", - прокомментировали в ведомстве.

Также в управлении образования добавили, что инцидент между студентками произошел во внеурочное время.

Обстоятельства случившегося выясняют полицейские.

"По факту умышленного причинения легкого вреда здоровью 16-летней несовершеннолетней проводится досудебное расследование. Сотрудники полиции проводят следственные действия для объективного и всестороннего расследования данного дела", - сообщили в полиции.

В ведомстве отметили, что иная информация в интересах следствия не разглашается.

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