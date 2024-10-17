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Студентку избили до сотрясения мозга в Павлодаре

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Девушка закрывается руками
Девушка. Иллюстративное фото: PixelsEffect / Getty Images

В Павлодаре несовершеннолетняя студентка колледжа оказалась избита до сотрясения мозга. Инцидент прокомментировали в управлении образования и полиции, передает Pavlodarnews.kz.

Жительница Павлодара сообщила в Instagram, что ее несовершеннолетнюю дочь избила  студентка инновационного многопрофильного колледжа. Пострадавшая оказалась в больнице с сотрясением головного мозга и черепно-мозговой травмой.

В Управлении образования Павлодарской области факт подтвердили. 

"В результате конфликтной ситуации несовершеннолетняя студентка получила травмы. 6 октября была госпитализирована в детскую областную больницу с диагнозом "сотрясение головного мозга". В настоящее время девушка выписана с улучшением на амбулаторное лечение. С сегодняшнего дня приступила к занятиям в колледже", - прокомментировали в ведомстве. 

Также в управлении образования добавили, что инцидент между студентками произошел во внеурочное время. 

Обстоятельства случившегося выясняют полицейские. 

"По факту умышленного причинения легкого вреда здоровью 16-летней несовершеннолетней проводится досудебное расследование. Сотрудники полиции проводят следственные действия для объективного и всестороннего расследования данного дела", - сообщили в полиции.

В ведомстве отметили, что иная информация в интересах следствия не разглашается.

Ранее в Сети появилось видео, снятое девочками-подростками в Восточном Казахстане. На кадрах они поставили на колени ровесницу, избили ее и потребовали деньги. По данному факту возбудили уголовное дело.

А в Актау расследуют избиение несовершеннолетних девочек. Мать одной из пострадавших заявила, что появилась банда, которая собирает вокруг себя подростков, избивает их и устраивает буллинг. В полиции по факту побоев проводят досудебное расследование.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2175302-studentku-izbili-do-sotryaseniya-mozga-v-pavlodare/

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