"В нее входили спортсмены поп-MMA": МВД сообщило о задержании преступной группы (видео)

Сотрудники полиции и КНБ задержали людей, которых подозревают в участии в деятельности преступной группы на территории Алматы и Алматинской области, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

По данным информационного медиапортала МВД Polisia.kz, сотрудники УБОП Департамента полиции Алматы совместно с представителями КНБ провели операцию по задержанию преступной группы на территории мегаполиса и Алматинской области.

По версии полиции, подозреваемые занимались вымогательством денежных средств у предпринимателей.

"В состав преступной группы входили спортсмены поп-ММА. В настоящее время проверяется их причастность к другим аналогичным преступлениям", - сказано в сообщении.

Отметим, что в Актау судят местных жителей, которых обвиняют в создании группировки, которая вымогала деньги у перевозчиков на протяжении полутора лет. Дело рассматривают в областном суде.

Несколько дней назад полицейские сообщили о пресечении деятельности сразу трех криминальных групп - предполагаемых вымогателей задержали в трех регионах страны.

Добавим, что согласно статье 194 УК РК вымогательство - это требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества. Под вымогательством также подразумевают угрозу распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, оглашение которых может причинить существенный вред интересам потерпевшего или его близких.

Оно наказывается штрафом в размере до 4000 МРП (14 768 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1000 часов, либо ограничением свободы на срок до 4 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

При этом вымогательство, совершенное:

с применением насилия;

группой лиц по предварительному сговору;

неоднократно, - наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

А вымогательство, совершенное с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего или с целью получения имущества в крупном размере, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

В то же время деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены преступной группой в особо крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет с конфискацией имущества.