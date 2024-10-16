Собирали деньги у таксистов: мужчин судят за создание ОПГ в Актау

В Актау троих мужчин обвиняют в создании группировки, которая вымогала деньги у перевозчиков на протяжении полутора лет. Дело рассматривают в областном суде, передает Lada.kz.

Как сообщает издание, жертвами банды были таксисты, которые возили пассажиров по направлению "Таможенный пост "Тажен" - Актау" и в сторону Жанаозена.

“С октября 2023 года по март 2024 года на систематической основе вымогали деньги у физических лиц, занимавшихся перевозкой пассажиров. С легковых автомобилей они брали по 4 тыс. тенге, а с минивэнов - по 7 тыс. тенге”, - сообщили в суде.

На скамье подсудимых - трое мужчин. При задержании у одного из них изъяли ружье ИЖ-18Е.

Все трое обвиняются по четырем уголовным статьям (ст.194, 262, 287, 296 УК РК). Это не только вымогательство и создание ОПГ, но и незаконное обращение с наркотическими средствами и их аналогами, незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия.

Потерпевшими по уголовному делу проходят четыре человека.

Ранее жителя Актау, который оказывал услуги такси на своем автомобиле Toyota Alphard, наказали за незаконное предпринимательство. Мужчина получил штраф более 50 тыс. тенге.

А в Актобе 11 водителей такси выполнили заказы по доставке продуктов, но оказались обмануты. Им был причинен ущерб на сумму свыше 180 тыс. тенге. Обвиняемому в мошенничестве вынесли приговор.