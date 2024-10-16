Казахстанца задержали из-за сайта и канала в мессенджере, а в его доме провели обыск

В ВКО задержали местного жителя, подозреваемого в организации наркошопа. В его доме обнаружили "товар" стоимостью на черном рынке более 20 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП Восточно-Казахстанской области нейтрализовали интернет-магазин по продаже наркотиков.

"Задержали 32-летнего жителя Усть-Каменогорска, который организовал сайт и канал в популярном мессенджере для реализации выращенной им марихуаны и гашиша.

Продажа наркотиков осуществлялась через тайники: после получения оплаты подозреваемый оставлял товар в заранее согласованных местах", - отметили в МВД.

В ходе обыска частного дома подозреваемого полицейские обнаружили оборудованную лабораторию для выращивания различных сортов наркотических средств.

Оперативники изъяли свыше 1 кг готового "товара", стоимость которого на черном рынке превышает 20 млн тенге.

Кроме того, сотрудники полиции нашли весы, упаковочные материалы и электронные устройства, содержащие доказательства причастности к незаконной деятельности.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Подозреваемого поместили в ИВС.

С начала года полицейские Восточно-Казахстанской области пресекли шесть крупных каналов поставки наркотиков в регион, ликвидировали шесть нарколабораторий и изъяли более 250 кг наркотиков, включая свыше 6 кг синтетических веществ.

Ранее попытку перевезти крупную партию наркотиков в Алматы пресекли в Жамбылской области, где задержали подозреваемых в их изготовлении и хранении. На месте изъяли более 30 кг каннабиса и сушеной марихуаны.

Также крупную партию наркотиков изъяла полиция области Жетiсу. Мешок с "синтетикой" нашли в машине местной жительницы. Стоимость изъятого на черном рынке оценивается примерно в 20 млн тенге.