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Задержание подозреваемых в организации незаконной миграции на юге Казахстана показали на видео

Опубликовано:

Задержание преступников
Задержание преступников. Фото: Polisia.kz

В Туркестанской области полиция пресекла каналы незаконной миграции и задержала девять разыскиваемых иностранцев, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники оперативных подразделений департамента полиции Туркестанской области разоблачили несколько преступных групп и каналы незаконной миграции, задержав при этом разыскиваемых преступников, сообщает медиапортал МВД.

"Сотрудниками УБОП задержана группа лиц, оказывающих помощь иностранцам в нелегальном пересечении государственной границы, включая подделку документов. Подозреваемыми оказались пять жителей Туркестанской области и города Шымкент, двое из которых ранее имели судимости. Они помещены в ИВС.

Кроме того, установлены двое жителей Сарыагашского района, которые способствовали пересечению границы десяти гражданам соседнего государства", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что у задержанных иностранцев выявили грубые нарушения миграционного режима.

В МВД напомнили, что в этом году управлением по противодействию экстремизму ДП задержано девять уголовных преступников, разыскиваемых соседними государствами. В отношении троих из них начаты досудебные расследования по факту умышленного пересечения государственной границы Казахстана.

По всем установленным фактам начаты досудебные расследования и принят ряд мер в соответствии с законодательством.

Накануне каналы незаконной миграции ликвидировали сотрудники МВД - задержания провели в трех регионах страны. Сообщалось, что в Жамбылской области задержан местный житель, который через горную местность организовал канал незаконной миграции для граждан дальнего зарубежья. Целью нелегалов было попасть на заработки в страны Евросоюза.

Трое иностранцев изобличены в преступной схеме по регистрации нерезидентов на территории Казахстана с использованием поддельных документов в Атырауской области. В ходе обыска у них изъяты зарубежные паспорта, "черная" бухгалтерия и документация, добавили в полиции.

Аналогичная криминальная схема раскрыта в Астане - там задержаны пятеро местных жителей, причастных к незаконному оформлению документов для трудовых мигрантов.

Также на днях мы писали, что нелегальных мигрантов из Африки выявили стражи порядка в Алматы. Шесть человек водворили в приемник-распредилитель, в ведомстве отметили, что их выдворят из страны.

Несколько дней назад стало известно, что гражданина Китая выдворили из страны за нарушение миграционного законодательства - около трех лет он находился в Казахстане незаконно.

Кроме того, полиция обратилась к жителям и гостям Астаны с просьбой сообщать о фактах незаконного пребывания иностранцев на территории Казахстана.

Стоит отметить, в сентябре стало известно, что в Казахстане хотят создать институт депортации для выдворения иностранцев. Также в Казахстане хотят пересмотреть действующий порядок выдворения иностранцев.

В комитете миграционной политики также сообщили, что среди обсуждаемых мер - отказ в предоставлении госуслуг казахстанцам лжерегистраторам.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2174682-nezakonnaya-migraciya-i-poddelka-dokumentov-inostrancev-zaderzhali-v-turkestanskoy-oblasti-video/

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