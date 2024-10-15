Новорожденную нашли в мусорном баке в Семее: полиция выступила с заявлением

Департамент полиции области Абай сообщил, что уголовное дело по найденному в мусорном баке новорожденному ребенку находится на особом контроле, передает NUR.KZ.

"В Семее продолжается расследование по факту обнаружения тела новорожденного. Сотрудниками департамента создана специальная оперативно-следственная группа. В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицией изучаются записи камер видеонаблюдения. Устанавливаются очевидцы и свидетели данного происшествия. Уголовное дело находится под особым контролем", - сообщается в Telegram-профиле областного ДП.

Напомним, что младенца в воскресенье днем обнаружили в мусорном баке, который горел, в Семее. Ребенка доставили в больницу с ожогами.

На происшествие отреагировали в областной прокуратуре - в надзорном органе заявили, что досудебное расследование по данному факту взято на особый контроль.

Новорожденный ребенок получил 80% ожогов тела и скончался в тот же день в реанимации.