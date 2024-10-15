Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Новорожденную нашли в мусорном баке в Семее: полиция выступила с заявлением

Опубликовано:

Новорожденный ребенок
Младенец. Иллюстративное фото: Nenov/Getty Images

Департамент полиции области Абай сообщил, что уголовное дело по найденному в мусорном баке новорожденному ребенку находится на особом контроле, передает NUR.KZ.

"В Семее продолжается расследование по факту обнаружения тела новорожденного. Сотрудниками департамента создана специальная оперативно-следственная группа. В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицией изучаются записи камер видеонаблюдения. Устанавливаются очевидцы и свидетели данного происшествия. Уголовное дело находится под особым контролем", - сообщается в Telegram-профиле областного ДП.

Напомним, что младенца в воскресенье днем обнаружили в мусорном баке, который горел, в Семее. Ребенка доставили в больницу с ожогами.

На происшествие отреагировали в областной прокуратуре - в надзорном органе заявили, что досудебное расследование по данному факту взято на особый контроль.

Новорожденный ребенок получил 80% ожогов тела и скончался в тот же день в реанимации.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2174265-novorozhdennuyu-nashli-v-musornom-bake-v-semee-policiya-vystupila-s-zayavleniem/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie