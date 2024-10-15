Новорожденную нашли в мусорном баке в Семее: полиция выступила с заявлением
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Департамент полиции области Абай сообщил, что уголовное дело по найденному в мусорном баке новорожденному ребенку находится на особом контроле, передает NUR.KZ.
"В Семее продолжается расследование по факту обнаружения тела новорожденного. Сотрудниками департамента создана специальная оперативно-следственная группа. В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицией изучаются записи камер видеонаблюдения. Устанавливаются очевидцы и свидетели данного происшествия. Уголовное дело находится под особым контролем", - сообщается в Telegram-профиле областного ДП.
Напомним, что младенца в воскресенье днем обнаружили в мусорном баке, который горел, в Семее. Ребенка доставили в больницу с ожогами.
На происшествие отреагировали в областной прокуратуре - в надзорном органе заявили, что досудебное расследование по данному факту взято на особый контроль.
Новорожденный ребенок получил 80% ожогов тела и скончался в тот же день в реанимации.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2174265-novorozhdennuyu-nashli-v-musornom-bake-v-semee-policiya-vystupila-s-zayavleniem/
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