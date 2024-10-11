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Жителя Шахтинска наказали после видео в соцсетях

Опубликовано:

Нарушитель
Нарушитель. Фото: instagram.com/shk_kz

В Шахтинске полиция выявила водителя грузовика, незаконно выбросившего отходы, тем самым причинившего вред экологии. Он признал вину и очистил территорию, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, во время мониторинга социальных сетей полицейские обнаружили публикацию с видео, на котором водитель грузового автомобиля выгружает отходы, включая ветки и обрезки деревьев.

В результате оперативных мероприятий сотрудники полиции Шахтинска установили личность водителя, который, игнорируя санитарные нормы и правила благоустройства, создал неблагоприятные условия для окружающей среды.

"Брошенные отходы не только ухудшали внешний вид территории, но и негативно влияли на здоровье местных жителей. 63-летний нарушитель признал свою вину и согласился устранить последствия своего поступка. В настоящее время весь мусор вывезен, а нарушенная экосистема восстановлена", - отметили в МВД.

Ранее сообщалось, что в Балхаше департамент экологии совместно с городским акиматом провел рейдовые мероприятия по выявлению несанкционированных свалок. В результате было обнаружено сразу несколько стихийных свалок. Полиция начала работу над привлечением правонарушителей к ответственности.

А стражи порядка Алматы выступили с предупреждением - недобросовестных горожан будут штрафовать за крупногабаритный мусор в неположенных местах.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2173260-zhitelya-shahtinska-nakazali-posle-video-v-socsetyah/

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