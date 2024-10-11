Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Локальную отработку провели в одном из районов Караганды

Опубликовано:

Рейд в Караганде
Рейд в Караганде. Фото: polisia.kz

В Караганде полицейские провели рейд на территории Октябрьского района, направленный на усиление профилактики преступлений и правонарушений, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, в преддверии выходных дней была проведена локальная отработка на территории Октябрьского района.

Результаты оказались впечатляющими: более 250 человек прошли дополнительные проверки, в ходе которых были проведены беседы, подчеркивающие недопустимость правонарушений.

Выявление 42 различных административных правонарушений еще раз подтверждает необходимость проведения подобных мероприятий.

"Особое внимание было уделено лицам в состоянии алкогольного опьянения: 14 из них были помещены в Центр временной адаптации и детоксикации. Также были выявлены лица, владеющие оружием с истекшим сроком регистрации, что указывает на важность контроля в этой области.

Мы активно распространяем информацию о профилактике интернет-мошенничества и раздали более 500 памяток и буклетов, что поможет повысить осведомленность граждан и укрепить их безопасность", - сообщил начальник Октябрьского ОП Арман Меллятов.

Ранее сообщалось, что в Алматы в ходе ночных рейдов полицейскими в различных заведениях было выявлено более 150 несовершеннолетних без сопровождения родителей. В итоге в период проведения мероприятия за различные правонарушения в ОВД доставлено 208 подростков, большая часть из них - за совершение административных правонарушений.

Помимо этого, казахстанские полицейские обратились к родителям школьников. В МВД напомнили об ответственности за ложные сообщения о терроризме.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2173251-lokalnuyu-otrabotku-proveli-v-odnom-iz-rayonov-karagandy/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie