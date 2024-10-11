Локальную отработку провели в одном из районов Караганды
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В Караганде полицейские провели рейд на территории Октябрьского района, направленный на усиление профилактики преступлений и правонарушений, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.
Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, в преддверии выходных дней была проведена локальная отработка на территории Октябрьского района.
Результаты оказались впечатляющими: более 250 человек прошли дополнительные проверки, в ходе которых были проведены беседы, подчеркивающие недопустимость правонарушений.
Выявление 42 различных административных правонарушений еще раз подтверждает необходимость проведения подобных мероприятий.
"Особое внимание было уделено лицам в состоянии алкогольного опьянения: 14 из них были помещены в Центр временной адаптации и детоксикации. Также были выявлены лица, владеющие оружием с истекшим сроком регистрации, что указывает на важность контроля в этой области.
Мы активно распространяем информацию о профилактике интернет-мошенничества и раздали более 500 памяток и буклетов, что поможет повысить осведомленность граждан и укрепить их безопасность", - сообщил начальник Октябрьского ОП Арман Меллятов.
Ранее сообщалось, что в Алматы в ходе ночных рейдов полицейскими в различных заведениях было выявлено более 150 несовершеннолетних без сопровождения родителей. В итоге в период проведения мероприятия за различные правонарушения в ОВД доставлено 208 подростков, большая часть из них - за совершение административных правонарушений.
Помимо этого, казахстанские полицейские обратились к родителям школьников. В МВД напомнили об ответственности за ложные сообщения о терроризме.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2173251-lokalnuyu-otrabotku-proveli-v-odnom-iz-rayonov-karagandy/
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