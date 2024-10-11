Локальную отработку провели в одном из районов Караганды

В Караганде полицейские провели рейд на территории Октябрьского района, направленный на усиление профилактики преступлений и правонарушений, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, в преддверии выходных дней была проведена локальная отработка на территории Октябрьского района.

Результаты оказались впечатляющими: более 250 человек прошли дополнительные проверки, в ходе которых были проведены беседы, подчеркивающие недопустимость правонарушений.

Выявление 42 различных административных правонарушений еще раз подтверждает необходимость проведения подобных мероприятий.

"Особое внимание было уделено лицам в состоянии алкогольного опьянения: 14 из них были помещены в Центр временной адаптации и детоксикации. Также были выявлены лица, владеющие оружием с истекшим сроком регистрации, что указывает на важность контроля в этой области.

Мы активно распространяем информацию о профилактике интернет-мошенничества и раздали более 500 памяток и буклетов, что поможет повысить осведомленность граждан и укрепить их безопасность", - сообщил начальник Октябрьского ОП Арман Меллятов.

Ранее сообщалось, что в Алматы в ходе ночных рейдов полицейскими в различных заведениях было выявлено более 150 несовершеннолетних без сопровождения родителей. В итоге в период проведения мероприятия за различные правонарушения в ОВД доставлено 208 подростков, большая часть из них - за совершение административных правонарушений.

Помимо этого, казахстанские полицейские обратились к родителям школьников. В МВД напомнили об ответственности за ложные сообщения о терроризме.