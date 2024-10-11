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Павлодарцев наказали за неуместную любовь к музыке

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Молодежь танцует в квартире
Домашняя вечеринка. Иллюстративное фото: MTStock Studio / Getty Images

По жалобе соседей павлодарцев наказали за громкое прослушивание музыки и исполнение песен в ночное время. Также с нарушителями провели профилактическую беседу, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, за нарушение тишины в текущем году к административной ответственности привлекли 5296 жителей Павлодарской области.

Игнорируя правила поведения в обществе и нормы закона, некоторые граждане нарушают отдых и покой других людей.

"К примеру, поздно ночью, в 02.32, в полицию Павлодара позвонил житель дома по проспекту Назарбаева, который рассказал, что соседи громко слушают музыку и поют песни, мешают спать жителям многоэтажки", - рассказали в МВД.

В эту же ночь в 03.21 аналогичный вызов поступил и из многоэтажного дома по улице Малайсары батыра.

"За неуместную любовь к музыке сотрудниками полиции нарушители привлечены к административной ответственности", - уточнили в ведомстве.

Также с каждым из них провели профилактическую беседу о необходимости соблюдения тишины и уважительном отношении к соседям.

"Если вы стали свидетелем подобных правонарушений, необходимо обратиться на номер "102" или зафиксировать все на видеозапись и отправить через мобильное приложение Police 102", – посоветовали полицейские.

Добавим, что по ст.437 КоАП РК нарушение тишины с 22 до 9 часов утра, в том числе проведение в жилище и вне его работ, сопровождаемых шумом, не связанных с неотложной необходимостью, препятствующее нормальному отдыху и спокойствию физических лиц, влечет штраф на физических лиц в размере 5 МРП (18 460 тенге).

Ранее жители одного из домов в Павлодаре пожаловались на соседку, которая по ночам уходит из дома. Женщина работает в ночную смену, а ее собака в это время скулит, мешая отдыхать соседям.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2173102-pavlodarcev-nakazali-za-neumestnuyu-lyubov-k-muzyke/

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