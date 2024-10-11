Перестрелку близ Талгара отрицают в полиции

В ДП Алматинской области опровергли информацию о том, что в поселке Туздыбастау по Талгарскому тракту произошла перестрелка - была словесная перепалка, переросшая в конфликт, передает NUR.KZ.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, информация о перестрелке не соответствует действительности.

"Распространяемая в социальных сетях информация о якобы перестрелке возле одного из кафе в поселке Туздыбастау Талгарского района не соответствует действительности", - отметили в ДП Алматинской области.

Стражами порядка было установлено, что между посетителями заведения произошла словесная перепалка, переросшая в конфликт. Ситуация была оперативно разрешена экипажем, патрулировавшим данную местность.

"По факту хулиганских действий возбуждено уголовное дело. Все участники инцидента доставлены в полицию", - сообщили в ведомстве.

В результате произошедшего пострадавших нет. В настоящее время обстоятельства выясняются.

"Призываем доверять только официальным источникам и напоминаем, что распространение ложной информации может привести к ответственности вплоть до уголовной", - отметили в ДП Алматинской области.

Напомним, ранее в Сети появилось видео, в подписи к которому указывалось, что в поселке Туздыбастау по Талгарскому тракту была перестрелка.

Также в ночь на 4 октября в Талгаре между группой молодых людей произошла словесная перепалка, которая переросла в потасовку. В результате скончался 16-летний Шерзат Болат. Как выяснилось, причиной конфликта стала неоплаченная посетителями банка пива в магазине, который арендует семья погибшего. Сообщалось, что установлена причастность к совершению преступления семерых человек. Они были задержаны.