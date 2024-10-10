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Акмолинка поверила рекламе в Instagram и потеряла более 3 млн тенге

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Instagram на экране
Смартфон с иконкой Instagram на экране. Фото: Pixabay

Жительница Акмолинской области, наткнувшись на рекламу в Instagram, доверилась, как оказалось, мошенникам, и потеряла более 3 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщает медиапортал МВД, в отдел полиции Коргалжынского района с заявлением обратилась местная жительница и сообщила, что неизвестные лица обманули ее, завладев деньгами на сумму 3 млн 146 тысяч тенге.

"15 августа, в ходе просмотра сети Instagram, она обнаружила рекламу о приумножении денежных средств путем вложения инвестиций через платформу известного банка. Сельчанка оставила свои личные данные под объявлением, в том числе и номер телефона, по которому с ней связалась неизвестная, представившись администратором данной платформы. Девушка попросила скачать неизвестное приложение и сообщила, что для "инвестирования" женщине необходимо внести денежные средства в сумме 1 млн 400 тысяч тенге.

Для этого потерпевшая оформила денежный кредит через приложение банка и перевела средства на указанный администратором номер в качестве инвестирования. Однако не получив обещанного дохода, сельчанка поняла, что стала жертвой мошенников", - сообщает полиция.

После этого потерпевшая наткнулась в Instagram на объявление об оказании юридических услуг, обратилась к авторам поста, которые пообещали ей вернуть вложенные в "инвестиции" денежные средства.

"Злоумышленники убедили женщину, что для этого ей необходимо оплатить их услуги в сумме 1 млн 746 тысяч тенге. В обоих случаях, после совершения оплаты, мошенники заблокировали телефон жертвы преступления", - говорится в сообщении.

Отделом полиции по данному факту начато досудебное расследование. Проводятся мероприятия по установлению подозреваемых лиц.

Полиция обратилась к казахстанцам и рекомендует не передавать третьим лицам личные данные, пароли, sms-коды, не переводить денежные средства незнакомым лицам, не вкладывать свои сбережения в сомнительные инвестиционные проекты, а также не скачивать незнакомые мобильные приложения по просьбе третьих лиц.

Ранее сообщалось, что полиция Талдыкоргана задержала 18-летнего парня, которого подозревают в мошенничестве. По версии полицейских, подозреваемый разместил в социальных сетях ложное объявление о продаже телефона и выманил у жителя Караганды 320 тысяч тенге.

Доктор из Актобе поверила фейковой рекламе якобы от известного банка, решила вложить деньги в криптоплатформу и потеряла 46 млн тенге.

А жительница Акмолинской области предполагала, что вложила деньги в инвестиционный проект с названием известного банка, но оказалась жертвой мошенников и потеряла более 12 млн тенге. По информации полиции, злоумышленник, используя приемы нейролингвистического программирования, убедил женщину оформить на себя кредиты в различных банках.

При этом ранее Нацбанк страны предупреждал казахстанцев об участившихся случаях мошенничества, когда преступники, выдавая себя за инвестиционные компании, призывают граждан вкладывать деньги и обещают значительную финансовую прибыль от инвестиций.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2172757-akmolinka-poverila-reklame-v-instagram-i-poteryala-bolee-3-mln-tenge/

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