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Казахстанец отказался работать из-за низкой зарплаты и накопил долг в 3 млн тенге

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Мужчина отдыхает
Мужчина на диване. Иллюстративное фото: baona / Getty Images

Житель Кызылординской области задолжал по алиментам более 3 млн тенге, но оставался безработным из-за низкой зарплаты в предложенных ему вакансиях, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, дело об административном правонарушении по ч.1 ст.669 КоАП рассмотрел Шиелийский районный суд.

В 2018 году постановлением суда с гражданина были взысканы алименты на содержание несовершеннолетних детей.

"Однако мужчина уклонялся от уплаты алиментов, и к августу 2024 года его долг составил более 3 млн тенге", - отметили в суде.

Неисполнение обязательств и бездействие правонарушителя привели к необходимости рассмотрения дела в судебном порядке.

"Гражданин свою вину полностью признал и пояснил, что не выплачивал алименты из-за отсутствия постоянной работы, а предложенные судоисполнителем варианты его не устраивали из-за низкой зарплаты", - рассказали в суде.

Постановлением суда мужчину признали виновным. Ему назначили наказание в виде административного ареста на трое суток.

Отметим, что по ч.1 ст.669 КоАП РК неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта и исполнительного документа влечет штраф на физических лиц в размере 5 МРП (18 460 тенге) либо административный арест на срок до пяти суток.

Ранее стало известно, что жителя Кызылординской области взяли под стражу в зале суда за уклонение от уплаты алиментов. Долг мужчины достиг почти 5 млн тенге.

А должник по алиментам из Павлодара, не желая платить более 2 млн тенге, покинул Казахстан и несколько лет скрывался на территории другой страны. Однако недавно мужчину доставили на Родину.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2172660-kazahstanec-otkazalsya-rabotat-iz-za-nizkoy-zarplaty-i-nakopil-dolg-v-3-mln-tenge/

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