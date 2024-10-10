"Душил подушкой, нанес ножевые ранения": на казахстанца и его мать напали в собственном доме

В Кызылординской области вынесли приговор ранее судимому мужчине, обвиняемому в разбойном нападении на местного жителя и его мать в их доме, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело по п.4 ч.3 ст.192 УК (Разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилое помещение) рассмотрели в Шиелийском районном суде.

Отмечается, что обвиняемый ранее был дважды осужден к лишению свободы за совершение тяжких преступлений.

По версии следствия, подсудимый вооружился ножом, который носил для использования в качестве оружия, и прибыл в дом потерпевшего, въехав во двор через ограждение. Далее он незаконно проник в жилое помещение, открыв окно в столовой.

"Подсудимый взял в руки нож, который принес с собой, напал на потерпевшего, душил его, прикрыв лицо подушкой, избил и нанес ему ножевые ранения", - говорится в сообщении суда.

Услышав крик потерпевшего, из соседней комнаты пришла его мать.

"В этот момент подсудимый совершил разбойное нападение с причинением тяжкого вреда здоровью. Он нанес женщине несколько ножевых ранений в область груди ножом и избил ее", - рассказали в суде.

По материалам дела, нападавший забрал с собой ювелирные изделия (бижутерию), принадлежащий потерпевшему мобильный телефон и золотые серьги его матери.

Приговором суда мужчина был признан виновным в совершении преступления. По совокупности приговоров ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет 1 месяц.

На основании п.1 ч.2 ст.14 УК РК в действиях подсудимого признали опасный рецидив.

Местом отбывания наказания установили учреждение уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

Добавим, что по п.4 ч.3 ст.192 УК РК разбой, то есть нападение с целью хищения чужого имущества, соединенное с насилием, опасным для жизни или здоровья лица, подвергшегося нападению, или с угрозой непосредственного применения такого насилия, совершенный с незаконным проникновением в жилое, служебное, производственное помещение либо хранилище, наказывается лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.