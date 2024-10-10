Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Душил подушкой, нанес ножевые ранения": на казахстанца и его мать напали в собственном доме

Опубликовано:

Мужчина держит в руках нож
Мужчина с ножом. Иллюстративное фото: Eduard Skorov / Getty Images

В Кызылординской области вынесли приговор ранее судимому мужчине, обвиняемому в разбойном нападении на местного жителя и его мать в их доме, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело по п.4 ч.3 ст.192 УК (Разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилое помещение) рассмотрели в Шиелийском районном суде.

Отмечается, что обвиняемый ранее был дважды осужден к лишению свободы за совершение тяжких преступлений.

По версии следствия, подсудимый вооружился ножом, который носил для использования в качестве оружия, и прибыл в дом потерпевшего, въехав во двор через ограждение. Далее он незаконно проник в жилое помещение, открыв окно в столовой.

"Подсудимый взял в руки нож, который принес с собой, напал на потерпевшего, душил его, прикрыв лицо подушкой, избил и нанес ему ножевые ранения", - говорится в сообщении суда.

Услышав крик потерпевшего, из соседней комнаты пришла его мать.

"В этот момент подсудимый совершил разбойное нападение с причинением тяжкого вреда здоровью. Он нанес женщине несколько ножевых ранений в область груди ножом и избил ее", - рассказали в суде.

По материалам дела, нападавший забрал с собой ювелирные изделия (бижутерию), принадлежащий потерпевшему мобильный телефон и золотые серьги его матери.

Приговором суда мужчина был признан виновным в совершении преступления. По совокупности приговоров ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет 1 месяц.

На основании п.1 ч.2 ст.14 УК РК в действиях подсудимого признали опасный рецидив.

Местом отбывания наказания установили учреждение уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

Добавим, что по п.4 ч.3 ст.192 УК РК разбой, то есть нападение с целью хищения чужого имущества, соединенное с насилием, опасным для жизни или здоровья лица, подвергшегося нападению, или с угрозой непосредственного применения такого насилия, совершенный с незаконным проникновением в жилое, служебное, производственное помещение либо хранилище, наказывается лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества. 

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2172625-dushil-podushkoy-nanes-nozhevye-raneniya-na-kazahstanca-i-ego-mat-napali-v-sobstvennom-dome/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie